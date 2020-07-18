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12:05 (мск), источник: ТАСС

РФС представил сборные СССР всех времен по версии региональных федераций

ТАСС, 18 июля. Российский футбольный союз (РФС) опубликовал составы сборных СССР всех времен по версии межрегиональных объединений и входящих в их состав региональных федераций. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Определение символических сборных проходило с помощью голосования в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

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РФС предоставил пользователям выбор из четырех футболистов на каждую позицию схемы 4−4−2, которые провели наибольшее число матчей за сборную СССР. Голосование поддержало 79 региональных федераций, разделенные на межрегиональные объединения по географическому принципу.

ВКонтакте

Только четыре игрока смогли попасть во все десять символических сборных. Место в воротах всех сборных занял обладатель «Золотого мяча» (1963) Лев Яшин, он оказался самым популярным футболистом по итогам голосования, набрав наибольшее количество голосов. В атаке всех команд расположились лучший бомбардир сборной СССР Олег Блохин и Эдуард Стрельцов, а левый фланг полузащиты занял Игорь Нетто. Тренером всех символических сборных был выбран Валерий Лобановский.

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В августе РФС планирует провести голосование за символическую сборную СНГ и России.

Сборная СССР по футболу является победителем (1960) и трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы. В активе советской команды также две золотые и три бронзовые медали Олимпийских игр. Лучшим результатом сборной СССР на чемпионате мира является четвертое место в 1966 году.

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