Казахстан и Черногория заключили соглашение о товарищеском матче по футболу

«Полагаю, соперник нами выбран добротный. Сборная Черногории демонстрирует стабильный и вполне приличный по строгим европейским меркам футбол. Имеет собственный игровой почерк. Разумеется, это будет непростая игра. После нее сборная Казахстана направится в Албанию на матч Лиги наций УЕФА, намеченный на 15 ноября. Надеемся, что в целом нами было подобрано наиболее удачное решение. Черногория и Албания расположены территориально недалеко друг от друга. Наша команда сэкономит силы на дороге, которые могла потратить в отдельной поездке на товарищеский матч, что предлагали другие потенциальные соперники. К сожалению, пандемия сжала реальные сроки проведения соревнований. Приходится рассчитывать каждый шаг, но контрольные встречи тоже необходимы. У нас ранее уже сорвались две товарищеские игры, что, конечно, не лучшим образом сказалось на состоянии команды. Но мы верим, что ситуация наладится, так как в нашей стране и по всему миру предпринимаются к этому значительные усилия. С уверенностью могу сказать, что игроки и тренерский штаб сборной Казахстана намерены использовать максимум возможностей, чтобы успеть подготовиться и продемонстрировать достойный футбол как в товарищеском матче, так и в официальных играх», — прокомментировал директор департамента сборных команд Казахстанской федерации футбола Кайрат Нурдаулетов.