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12:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан и Черногория заключили соглашение о товарищеском матче по футболу

Сегодня, 18 июля, подписано официальное соглашение по поводу организации товарищеского матча между национальными сборными Казахстана и Черногории по футболу, сообщается на сайте КФФ.

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Договор подписали генеральные секретари футбольных федераций двух стран Азамат Айтхожин и Момир Джурджева.

Как и планировалось, встреча должна состояться 11 ноября. Затем сборная Казахстана отправится в Албанию на матч Лиги наций.

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«Полагаю, соперник нами выбран добротный. Сборная Черногории демонстрирует стабильный и вполне приличный по строгим европейским меркам футбол. Имеет собственный игровой почерк. Разумеется, это будет непростая игра. После нее сборная Казахстана направится в Албанию на матч Лиги наций УЕФА, намеченный на 15 ноября. Надеемся, что в целом нами было подобрано наиболее удачное решение. Черногория и Албания расположены территориально недалеко друг от друга. Наша команда сэкономит силы на дороге, которые могла потратить в отдельной поездке на товарищеский матч, что предлагали другие потенциальные соперники. К сожалению, пандемия сжала реальные сроки проведения соревнований. Приходится рассчитывать каждый шаг, но контрольные встречи тоже необходимы. У нас ранее уже сорвались две товарищеские игры, что, конечно, не лучшим образом сказалось на состоянии команды. Но мы верим, что ситуация наладится, так как в нашей стране и по всему миру предпринимаются к этому значительные усилия. С уверенностью могу сказать, что игроки и тренерский штаб сборной Казахстана намерены использовать максимум возможностей, чтобы успеть подготовиться и продемонстрировать достойный футбол как в товарищеском матче, так и в официальных играх», — прокомментировал директор департамента сборных команд Казахстанской федерации футбола Кайрат Нурдаулетов.

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