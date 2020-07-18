Футболист «Ростова» Байрамян будет выступать за сборную Армении
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении по футболу, сообщается на сайте Федерации футбола Армении (ФФА).
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении по футболу, сообщается на сайте Федерации футбола Армении (ФФА).
«Между Федерацией футбола Армении и Хореном Байрамяном достигнута договоренность, согласно которой 28-летний футболист российского “Ростова” будет выступать за сборную Армении. Байрамян присоединится к нашей национальной дружине во время предстоящего сбора, который будет предварять подготовку к турниру Лига Наций УЕФА», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ФФА.
«Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что все это
Байрамян кроме «Ростова» защищал цвета волгоградского «Ротора», «Волгаря» из Астрахани и казанского «Рубина».