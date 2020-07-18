Футболист «Ростова» Байрамян будет выступать за сборную Армении

Источник: Спорт РИА Новости

«Между Федерацией футбола Армении и Хореном Байрамяном достигнута договоренность, согласно которой 28-летний футболист российского “Ростова” будет выступать за сборную Армении. Байрамян присоединится к нашей национальной дружине во время предстоящего сбора, который будет предварять подготовку к турниру Лига Наций УЕФА», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ФФА.

«Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что все это наконец-то стало реальностью. С нетерпением жду когда, наконец, надену майку сборной Армении», — сказал Байрамян.