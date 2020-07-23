Томас Кристиансен стал главным тренером сборной Панамы по футболу

Ранее Кристиансен тренировал кипрские АЕК (Ларнака) и АПОЭЛ, английский «Лидс», а последним местом его работы был бельгийский «Юнион».

Сборная Панамы впервые в своей истории участвовала в чемпионате мира в 2018 году в России, команда не смогла преодолеть групповой этап.