Томас Кристиансен стал главным тренером сборной Панамы по футболу
Томас Кристиансен назначен главным тренером сборной Панамы по футболу, сообщается на сайте Панамской федерации футбола (FEPAFUT).
Томас Кристиансен назначен главным тренером сборной Панамы по футболу, сообщается на сайте Панамской федерации футбола (FEPAFUT).
Уроженец Дании 47-летний Кристиансен, имеющий также гражданство Испании, сменил в должности аргентинца Америко Гальего.
Ранее Кристиансен тренировал кипрские АЕК (Ларнака) и АПОЭЛ, английский «Лидс», а последним местом его работы был бельгийский «Юнион».
Сборная Панамы впервые в своей истории участвовала в чемпионате мира в 2018 году в России, команда не смогла преодолеть групповой этап.