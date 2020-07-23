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11:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Томас Кристиансен стал главным тренером сборной Панамы по футболу

Томас Кристиансен назначен главным тренером сборной Панамы по футболу, сообщается на сайте Панамской федерации футбола (FEPAFUT).

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Уроженец Дании 47-летний Кристиансен, имеющий также гражданство Испании, сменил в должности аргентинца Америко Гальего.

Ранее Кристиансен тренировал кипрские АЕК (Ларнака) и АПОЭЛ, английский «Лидс», а последним местом его работы был бельгийский «Юнион».

Сборная Панамы впервые в своей истории участвовала в чемпионате мира в 2018 году в России, команда не смогла преодолеть групповой этап.

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