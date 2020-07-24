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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

36-летний экс-футболист «Кайрата» возглавил юношескую сборную Казахстана

Казахстанская федерация футбола внесла изменения в сборные команды, сообщается на сайте организации.

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Молодежную сборную U-21 возглавил Алмас Кулшинбаев. Работу в качестве ассистента старшего тренера команды продолжит экс-футболист «Астаны» и сборной Казахстана 37-летний Кайрат Нурдаулетов, завершивший игровую карьеру три года назад.

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Преемником Кулшинбаева на посту старшего тренера юношеской сборной U-17 стал Артем Гавриленко. Руководство учебно-тренировочным процессом юношеской сборной U-15 принял Жора Арутюнян. Оба названных тренера приглашены из Академии резерва ФК «Кайрат», где продолжат работу в порядке совмещения. 36-летний Гавриленко во время игровой карьеры поиграл в КПЛ за алматинский клуб, а также «Восток» и «Семей».

Тренерский штаб девичьей юношеской сборной U-17 возглавил Жандос Сарманов. В качестве его ассистента приглашен Евгений Морунов.

Подготовительный процесс девушек из юношеской сборной U-19 доверен Искандару Геймату. В качестве его помощника выступит Сакен Наукенов.

Старшие тренеры женских юношеских сборных команд U19 и U17, а также ассистент наставника последней представляют тренерский корпус ЖФК «БИИК-Казыгурт» и СДЮШОР № 7 города Шымкента. Наукенов же представляет ОСДЮСШ № 2 города Актобе.

Все перечисленные выше специалисты начнут работу в статусе исполняющих обязанности.

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