36-летний экс-футболист «Кайрата» возглавил юношескую сборную Казахстана
Казахстанская федерация футбола внесла изменения в сборные команды, сообщается на сайте организации.
Казахстанская федерация футбола внесла изменения в сборные команды, сообщается на сайте организации.
Молодежную сборную U-21 возглавил Алмас Кулшинбаев. Работу в качестве ассистента старшего тренера команды продолжит
Преемником Кулшинбаева на посту старшего тренера юношеской сборной U-17 стал Артем Гавриленко. Руководство
Тренерский штаб девичьей юношеской сборной U-17 возглавил Жандос Сарманов. В качестве его ассистента приглашен Евгений Морунов.
Подготовительный процесс девушек из юношеской сборной U-19 доверен Искандару Геймату. В качестве его помощника выступит Сакен Наукенов.
Старшие тренеры женских юношеских сборных команд U19 и U17, а также ассистент наставника последней представляют тренерский корпус ЖФК «БИИК-Казыгурт» и СДЮШОР № 7 города Шымкента. Наукенов же представляет ОСДЮСШ № 2 города Актобе.
Все перечисленные выше специалисты начнут работу в статусе исполняющих обязанности.