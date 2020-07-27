Открывший Сейдахмета тренер узнал из СМИ о своем увольнении из сборной Казахстана

«Для меня была большая честь работать тренером сборной Казахстана. Теперь о причине моего ухода я буду, как и всегда, говорить прямо. Я до недавнего времени и не думал о том, что прекращу работать в департаменте сборных, ведь одной из главных причин моего возвращения из Португалии, где я работал в клубе, был именно приоритет работы в сборной. Но буквально пару дней назад я узнал из СМИ о перестановках и новых назначениях в национальных сборных. Свою фамилию я тем не увидел. Со мной никто не связывался, а значит, меня там нет. Так бывает, к сожалению», — написал Кузнецов.