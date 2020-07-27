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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Открывший Сейдахмета тренер узнал из СМИ о своем увольнении из сборной Казахстана

Ассистент старшего тренера молодежной сборной Казахстана (U-21) Александр Кузнецов опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал об обстоятельствах своего увольнения.

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По словам специалиста, о кадровых перестановках в сборной он узнал из СМИ.

«Для меня была большая честь работать тренером сборной Казахстана. Теперь о причине моего ухода я буду, как и всегда, говорить прямо. Я до недавнего времени и не думал о том, что прекращу работать в департаменте сборных, ведь одной из главных причин моего возвращения из Португалии, где я работал в клубе, был именно приоритет работы в сборной. Но буквально пару дней назад я узнал из СМИ о перестановках и новых назначениях в национальных сборных. Свою фамилию я тем не увидел. Со мной никто не связывался, а значит, меня там нет. Так бывает, к сожалению», — написал Кузнецов.

До этого специалист работал в юношеских сборных Казахстана до 17 и 19 лет. Отметим, что Кузнецов первым пригласил в сборную юного Еркебулана Сейдахмета, начав вызывать его в команду U-17.

В 2016 году, возглавляя команду до 17 лет, становился обладателем Кубка Президента Республики Казахстан. В январе 2017 года с этой же сборной стал финалистом международного турнира Мемориал Гранаткина, в котором принимали участие 16 сборных команд. Подопечные Кузнецова пробились в финал, где с минимальным счетом уступили юношеской сборной России.

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