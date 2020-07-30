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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

Для сборной Казахстана нашли способ провести товарищеский матч перед стартом в Лиге наций

Известный ветеран казахстанского футбола и селекционер Юсуп Шадиев считает, что национальная команда нуждается в товарищеском матче перед стартом в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Эксперт предложил в качестве спарринг-партнера рассмотреть сборную, составленную из легионеров КПЛ.

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Источник: Reuters

«Сборной было бы желательно провести товарищеский матч перед стартом в Лиге наций, но как его проведешь в условиях пандемии. Разве что остается попробовать организовать двусторонний матч или контрольную игру против сборной легионеров. Не все же иностранцы разъедутся по своим национальным командам. Из тех, кто останется, можно создать очень сильного спарринг-партнера. И пусть их временно возглавит какой-нибудь зарубежный специалист, работающий в КПЛ.

Мне кажется, это выход из ситуации. И этот матч можно провести в Алматы на Центральном стадионе, тем более клубы приехали для игр чемпионата, возобновление которого снова отложили. Этот спарринг не помешал бы нашей сборной при отсутствии игровой практики у футболистов. Но самое главное, чтобы потом опять не отложили рестарт чемпионата, — отметил Шадиев.

Напомним, ранее чемпионат Казахстана планировали возобновить 3 августа, но в итоге рестарт снова отложили.

В Лиге наций команда Михала Билека стартует 4 сентября выездным матчем против Литвы, а уже 7-го числа дома примет Беларусь.

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