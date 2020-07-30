Для сборной Казахстана нашли способ провести товарищеский матч перед стартом в Лиге наций

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«Сборной было бы желательно провести товарищеский матч перед стартом в Лиге наций, но как его проведешь в условиях пандемии. Разве что остается попробовать организовать двусторонний матч или контрольную игру против сборной легионеров. Не все же иностранцы разъедутся по своим национальным командам. Из тех, кто останется, можно создать очень сильного спарринг-партнера. И пусть их временно возглавит какой-нибудь зарубежный специалист, работающий в КПЛ.

Мне кажется, это выход из ситуации. И этот матч можно провести в Алматы на Центральном стадионе, тем более клубы приехали для игр чемпионата, возобновление которого снова отложили. Этот спарринг не помешал бы нашей сборной при отсутствии игровой практики у футболистов. Но самое главное, чтобы потом опять не отложили рестарт чемпионата, — отметил Шадиев.

Напомним, ранее чемпионат Казахстана планировали возобновить 3 августа, но в итоге рестарт снова отложили.

В Лиге наций команда Михала Билека стартует 4 сентября выездным матчем против Литвы, а уже 7-го числа дома примет Беларусь.