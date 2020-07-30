Футболист «Химок» Корян будет выступать за сборную Армении

«Двадцатипятилетний полузащитник российского клуба “Химки” Аршак Корян будет выступать за сборную Армении. До этого Корян играл за сборную России (среди игроков возрастом до 16, 17, 18, 19 и 21 года), а также за сборную Армении (до 17 лет)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте федерации.

В интервью порталу ФФА Корян заявил, что для него большая честь и гордость выступать в национальной сборной Армении. «На поле, как всегда, я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Я общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он спросил, как я себя чувствую, отметив при этом, что следил за моей игрой. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной. Было ощущение, что это очень позитивный человек, который готов добиться хороших результатов с национальной дружиной. Я также постараюсь внести свой вклад в успехи сборной», — цитирует сайт слова футболиста.