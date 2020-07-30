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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Химок» Корян будет выступать за сборную Армении

ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Игрок российского футбольного клуба «Химки» Аршак Корян будет выступать за сборную Армении, сообщили в четверг в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).

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Источник: РИА "Новости"

«Двадцатипятилетний полузащитник российского клуба “Химки” Аршак Корян будет выступать за сборную Армении. До этого Корян играл за сборную России (среди игроков возрастом до 16, 17, 18, 19 и 21 года), а также за сборную Армении (до 17 лет)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте федерации.

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В интервью порталу ФФА Корян заявил, что для него большая честь и гордость выступать в национальной сборной Армении. «На поле, как всегда, я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Я общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он спросил, как я себя чувствую, отметив при этом, что следил за моей игрой. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной. Было ощущение, что это очень позитивный человек, который готов добиться хороших результатов с национальной дружиной. Я также постараюсь внести свой вклад в успехи сборной», — цитирует сайт слова футболиста.

Корян родился 17 июля 1995 года в Сочи. В разные годы выступал за московский «Локомотив» и нидерландский «Витесс».

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