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12:14 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер женской сборной Казахстана умерла на 53-м году жизни

Главный тренер женской сборной Казахстана по футболу Разия Нуркенова скончалась на 53-м году жизни, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

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Национальную команду она возглавляла с 30 мая 2018 года.

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«В кругу спортивной общественности и болельщиков Разия Нуркенова известна как форвард национальной сборной Казахстана первого в независимой истории страны созыва команды. Игровой путь нашей соратницы начался в составе женского футбольного клуба «Олимп» из Караганды, за который она выступала в период с 1987 по 1991 год. Высокий авторитет, безукоризненное мастерство, добросердечие и коммуникабельность Разии Нуркеновой стали залогом тому, что она в стабильном порядке избиралась одноклубниками капитаном команды. В 1992 году Разия Нуркенова получила приглашение выступать за российский футбольный клуб ЦСК ВВС из города Самары, цвета которого защищала вплоть до 2001 года в амплуа атакующего хавбека. Будучи всегда востребованным, высокопрофессиональным и уникальным в своем роде игроком, Разия Тулеуовна привлекалась в состав национальных сборных Казахской ССР, СССР, СНГ, Казахстана и России. После завершения игровой карьеры и окончания факультета «Физическая культура» Карагандинского педагогического института, продолжила спортивную деятельность в качестве арбитра, а затем лицензированного УЕФА тренера.

Мастер спорта РК и РФ по футболу.

Трехкратный чемпион России: 1993, 1994, 1996.

Обладатель Кубка России: 1994.

Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 1996.

Коллектив Казахстанской федерации футбола глубоко скорбит по поводу безвременного ухода Разии Тулеуовны Нуркеновой из жизни и соболезнует семье, родным и близким покойной", — говорится в сообщении.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Разии Нуркеновой.

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