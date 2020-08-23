День в истории. Ровно 12 лет назад Месси выиграл Олимпиаду-2008

Источник: Reuters

23 августа 2008 года Месси выиграл «Золотую» медаль на Олимпиаде в Пекине. Прошло уже 12 лет, но титул олимпийского чемпиона остается пока последней победой на турнире для нападающего «Барселоны» в составе национальной команды.

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На ОИ-2008 Лионель Месси дважды поражал ворота своих соперников. Первый гол Месси забил в матче группового этапа против Кот-д’Ивуара, а второй в ворота Голландии в четвертьфинале.

Но особенно запомнился шикарный голевой ассист нападающего «Барселоны» в финале с Нигерией. Лидер аргентинцев своей выверенной передачей из глубины поля вывел на ударную позицию Анхеля Ди Марию, в результате чего последний забил в ворота нигерийцев единственный и победный гол.

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Будем надеяться, что следующим летом на Кубке Америки в Аргентине Лионель Месси, наконец-то, пополнит список трофеев со своей национальной сборной. Удачи, Лео!