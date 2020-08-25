Сборная Казахстана вызвала футболистов из РПЛ и Бельгии на матчи Лиги наций
Команда Билека сыграет в сентябре.
Команда Билека сыграет в сентябре.
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек огласил расширенный список футболистов, вызванных на
В ночь с 4 на 5 сентября состоится гостевой матч сборной Казахстана с командой Литвы. 7 сентября команда Билека примет сборную Беларуси.
Начало УТС сборной Казахстана запланировано на 31 августа.
Основной состав:
вратари: Дмитрий Непогодов («Астана»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Тобол»);.
защитники: Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков (оба — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба — «Кайрат»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Тобол»), Александр Марочкин («Кайсар»), Олжас Керимжанов («Жетысу»);.
полузащитники: Бауыржан Исламхан («Аль-Айн», ОАЭ), Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия), Исламбек Куат (без клуба), Юрий Перцух («Астана»), Айбол Абикен («Кайрат»), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба — «Кайсар»);.
нападающие: Абат Аймбетов («Кайрат»), Алексей Щеткин («Астана»), Максим Федин («Кайсар»).
Резервный состав:
вратари: Владимир Плотников («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);.
защитники: Юрий Логвиненко («Астана»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»), Александр Соколенко («Кызыл-Жар СК»);.
полузащитники: Георгий Жуков («Висла», Польша), Аслан Дарабаев («Жетысу»), Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков (оба — «Тобол»), Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);.
нападающие: Сергей Хижниченко («Ордабасы»), Владислав Васильев («Рух», Беларусь), Бауыржан Турысбек («Тараз»), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба — «Тобол»), Тохтар Жангылышбай («Ордабасы»), Артур Шушеначев («Кайрат»).