Сборная Казахстана вызвала футболистов из РПЛ и Бельгии на матчи Лиги наций

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек огласил расширенный список футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сбор перед стартом в Лиге наций.

В ночь с 4 на 5 сентября состоится гостевой матч сборной Казахстана с командой Литвы. 7 сентября команда Билека примет сборную Беларуси.

Начало УТС сборной Казахстана запланировано на 31 августа.

Основной состав:

вратари: Дмитрий Непогодов («Астана»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Тобол»);.

защитники: Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков (оба — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба — «Кайрат»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Тобол»), Александр Марочкин («Кайсар»), Олжас Керимжанов («Жетысу»);.

полузащитники: Бауыржан Исламхан («Аль-Айн», ОАЭ), Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия), Исламбек Куат (без клуба), Юрий Перцух («Астана»), Айбол Абикен («Кайрат»), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба — «Кайсар»);.

нападающие: Абат Аймбетов («Кайрат»), Алексей Щеткин («Астана»), Максим Федин («Кайсар»).

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Резервный состав:

вратари: Владимир Плотников («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);.

защитники: Юрий Логвиненко («Астана»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»), Александр Соколенко («Кызыл-Жар СК»);.

полузащитники: Георгий Жуков («Висла», Польша), Аслан Дарабаев («Жетысу»), Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков (оба — «Тобол»), Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);.