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18:23 (мск), источник: ТАСС

В РФС сомневаются в том, что Евролига по пляжному футболу в 2020 году состоится

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проведение Евролиги по пляжному футболу в 2020 году находится под вопросом из-за пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Российского футбольного союза (РФС), президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

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«Мы сомневаемся, что она будет, поэтому это [участие сборной России в Евролиге] — исключительно вопрос пандемии. У международных организаций пока нет окончательного понимания того, состоится ли турнир», — сказал Анохин.

Проведение суперфинала Евролиги в португальском городе Назаре запланировано на 1—6 сентября. В турнире должны принять участие сборные России, Португалии, Италии, Испании, Швейцарии, Белоруссии, Украины, Франции, Польши, Германии, Азербайджана и Турции.

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