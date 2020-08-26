В РФС сомневаются в том, что Евролига по пляжному футболу в 2020 году состоится
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проведение Евролиги по пляжному футболу в 2020 году находится под вопросом
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проведение Евролиги по пляжному футболу в 2020 году находится под вопросом
«Мы сомневаемся, что она будет, поэтому это [участие сборной России в Евролиге] — исключительно вопрос пандемии. У международных организаций пока нет окончательного понимания того, состоится ли турнир», — сказал Анохин.
Проведение суперфинала Евролиги в португальском городе Назаре запланировано на