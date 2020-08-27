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09:42 (мск), источник: РБК

Adidas показал новые футболки сборной России для матчей Евро

Футболка выполнена в «красно-белых» цветах.

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Adidas создал новый комплект формы для сборной России, в которой она будет принимать участие на чемпионате Европы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Источник: Пресс-служба РФС

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — говорится в сообщении.

Болельщики, которые купили предыдущую версию домашней формы, смогут бесплатно обменять ее на новую до 27 сентября 2020 года в фирменных магазинах компании.

Большинство игроков сборной России, а также тренерский штаб и руководство РФС остались недовольны новой формой, представленной в ноябре прошлого года. По информации издания, это связано с качеством футболок и их дизайном. В частности, российский триколор на рукавах был в обратной последовательности.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Adidas заявили, что это было сделано специально. «Цвета выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола», — говорили в компании. В итоге было принято решение переделать футболки.

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