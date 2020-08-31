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17:50 (мск), источник: Sport24

Дзюба: Мы с Соболевым созвонились и поговорили по-мужски. Сейчас желаем друг другу удачи на поле

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сообщил, что уладил недопонимание с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

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Источник: Sport24

Ранее Соболев раскритиковал Дзюбу за то, что тот не поддержал публично Александра Кокорина, когда футболист оказался фигурантом уголовного дела, а во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак» между футболистами произошла стычка. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов изначально не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды и причиной этого назвал конфликт Александра с капитаном сборной. После этого Соболев созвонился с Дзюбой, а Черчесов довызвал его в сборную после травмы Евгения Луценко.

Спартак (Москва)
Зенит (Санкт-Петербург)

«Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами.

Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры, — цитирует Дзюбу пресс-служба сборной России.

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