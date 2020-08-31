Дзюба: Мы с Соболевым созвонились и поговорили по-мужски. Сейчас желаем друг другу удачи на поле

Ранее Соболев раскритиковал Дзюбу за то, что тот не поддержал публично Александра Кокорина, когда футболист оказался фигурантом уголовного дела, а во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак» между футболистами произошла стычка. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов изначально не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды и причиной этого назвал конфликт Александра с капитаном сборной. После этого Соболев созвонился с Дзюбой, а Черчесов довызвал его в сборную после травмы Евгения Луценко.