Дзюба: Мы с Соболевым созвонились и поговорили по-мужски. Сейчас желаем друг другу удачи на поле
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сообщил, что уладил недопонимание с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сообщил, что уладил недопонимание с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.
Ранее Соболев раскритиковал Дзюбу за то, что тот не поддержал публично Александра Кокорина, когда футболист оказался фигурантом уголовного дела, а во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак» между футболистами произошла стычка. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов изначально не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды и причиной этого назвал конфликт Александра с капитаном сборной. После этого Соболев созвонился с Дзюбой, а Черчесов довызвал его в сборную после травмы Евгения Луценко.
«Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили
Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры, — цитирует Дзюбу