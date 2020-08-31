Чалов покидает расположение молодежной сборной России
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов покидает расположение молодежной сборной России
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов покидает расположение молодежной сборной России
Отмечается, что проблемы с суставом у Чалова не представляют серьёзной угрозы, но требуют нескольких дней реабилитационного лечения и дополнительного обследования.
Молодежная сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года примет команду Болгарии 4 сентября, а 8 сентября на выезде встретится со сборной Польши.