Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Факел
21
Футбол. Премьер-лига
30.08
Рубин
Тамбов
22
Футбол. Премьер-лига
30.08
Сочи
Урал
00
Футбол. Премьер-лига
30.08
Краснодар
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
30.08
Балтика
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
30.08
Брест
Марсель
23
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
22:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чалов покидает расположение молодежной сборной России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов покидает расположение молодежной сборной России из-за проблем с коленным суставом, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что проблемы с суставом у Чалова не представляют серьёзной угрозы, но требуют нескольких дней реабилитационного лечения и дополнительного обследования.

Молодежная сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года примет команду Болгарии 4 сентября, а 8 сентября на выезде встретится со сборной Польши.

Читайте также
 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
ПАОК или «Бенфика»: за кого болеть «Краснодару» в Лиге чемпионов
Определились даты матчей между «Барселоной» и «Реалом» в Примере
Лондонский «Арсенал» расторг контракт с Генрихом Мхитаряном
Массимо Каррера прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ
Sport24: Алина Загитова станет ведущей шоу на Первом канале
Еще один футболист «Барселоны» захотел покинуть клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь