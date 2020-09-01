Сборная Англии представила новую домашнюю и гостевую форму

В ближайшее время англичанам предстоит провести два матча в Лиге наций. 5 сентября подопечные Гарета Саутгейта в гостях сыграют с исландцами. Встреча пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике, начало — в 19:00 мск. Оттуда сборная Англии отправится в Данию и 8-го числа встретится с подопечными Каспера Хьюлманда. Матч состоится на арене «Паркен» в Копенгагене, начало — в 21:45 мск.