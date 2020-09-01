Текущие события
Футбол. Премьер-лига
30.08
Рубин
Тамбов
22
Футбол. Премьер-лига
30.08
Сочи
Урал
00
Футбол. Премьер-лига
30.08
Краснодар
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
30.08
Балтика
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
30.08
Брест
Марсель
23
Футбол. Первый дивизион
31.08
Чайка
Факел
21
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Англии представила новую домашнюю и гостевую форму

Сегодня, 1 августа, сборная Англии по футболу представила новые комплекты домашней и гостевой формы.

Наверх

Футболка домашней формы выполнена в традиционном белом цвете, шорты — тёмно-синего цвета. Гостевой комплект целиком выполнен в синем цвете. Техническим спонсором является фирма Nike.

В ближайшее время англичанам предстоит провести два матча в Лиге наций. 5 сентября подопечные Гарета Саутгейта в гостях сыграют с исландцами. Встреча пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике, начало — в 19:00 мск. Оттуда сборная Англии отправится в Данию и 8-го числа встретится с подопечными Каспера Хьюлманда. Матч состоится на арене «Паркен» в Копенгагене, начало — в 21:45 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
3 русских хоккеиста все ближе к Кубку Стэнли. «Тампа» в финале
Загитова фактически завершила карьеру. Она станет телеведущей
Лондонский «Арсенал» расторг контракт с Генрихом Мхитаряном
Федор Чалов покинул расположение молодежной сборной России
«Колорадо» забил 4 шайбы за 2 минуты, продлив серию с «Далласом»
«Парма» выкупила футболиста «Зенита» за 4,4 миллиона евро
Нурмагомедов показал видео подготовки к бою с Гэтжи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь