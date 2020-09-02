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2 сентября, источник: БЕЛТА

Новые комплекты игровой формы национальной сборной Беларуси представили на стадионе «Динамо»

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стадионе «Динамо» Ассоциация «Белорусская федерация футбола» совместно с компанией «Macron» представила новые комплекты игровой формы национальной сборной Беларуси. Форма разработана в рамках трехстороннего сотрудничества АБФФ, компании «Macron» и УЕФА под названием «Kit Assistance Scheme».

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В рамках презентации формы было объявлено, что новым генеральным партнером национальной сборной Беларуси стал ОАО «Банк БелВЭБ».

Домашняя форма белого цвета имеет круглый вырез с трикотажной каймой. Полоса, направленная вниз от воротника, украшена традиционным белорусским орнаментом. Под воротником размещен хэштег #БЕЛЫЯКРЫЛЫ. Отличительным элементом данной майки является центральная вертикальная полоса с традиционным белорусским рисунком в тисненой графике. Герой «Macron» вышит красным на правой части майки, в то время как герб Беларуси занимает левую часть груди, сердце. Шорты белые с белой резинкой, а гетры белые с красной вставкой.

Выездная форма красного цвета выполнена с воротником в стиле поло со схожими стилистическими элементами. Красный является доминирующим цветом, и на передней части майки есть такая же вертикальная полоса, тисненая в одном тоне, с традиционным восточноевропейским узором. Спинка и задний воротник персонализированы, как и в домашней версии формы, с хэштегом и названием страны кириллицей соответственно. На правой части майки — герой «Macron», слева — герб Беларуси. Завершают комплект красные шорты с белой резинкой и красные гетры с верхней белой вставкой.

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