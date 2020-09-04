The Times: в 2020 году сыграно 36 договорных матчей на уровне сборных
Британское издание The Times сообщило об увеличившемся вдвое количестве договорных матчей за 2020 год.
Британское издание The Times сообщило об увеличившемся вдвое количестве договорных матчей за 2020 год.
Согласно проведенным расследованиям, на уровне мужских национальных сборных были выявлены 36 подозрительных ставок. Среди потенциальных нарушений лидируют подкуп игроков на количество пропущенных голов, а также подкуп арбитров на количество желтых карточек.
При этом в женском футболе наблюдается обратная тенденция.
Ранее сообщалось, что в Армении пожизненно дисквалифицировали 45 человек за участие в договорных матчах.