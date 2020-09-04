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12:27 (мск), источник: Газета.Ру

The Times: в 2020 году сыграно 36 договорных матчей на уровне сборных

Британское издание The Times сообщило об увеличившемся вдвое количестве договорных матчей за 2020 год.

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Согласно проведенным расследованиям, на уровне мужских национальных сборных были выявлены 36 подозрительных ставок. Среди потенциальных нарушений лидируют подкуп игроков на количество пропущенных голов, а также подкуп арбитров на количество желтых карточек.

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При этом в женском футболе наблюдается обратная тенденция.

Ранее сообщалось, что в Армении пожизненно дисквалифицировали 45 человек за участие в договорных матчах.

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