The Times: в 2020 году сыграно 36 договорных матчей на уровне сборных

Согласно проведенным расследованиям, на уровне мужских национальных сборных были выявлены 36 подозрительных ставок. Среди потенциальных нарушений лидируют подкуп игроков на количество пропущенных голов, а также подкуп арбитров на количество желтых карточек.

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При этом в женском футболе наблюдается обратная тенденция.