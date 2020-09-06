Сборная Португалии по пляжному футболу выиграла Евролигу

Встреча, состоявшаяся в португальском Назаре, завершилась со счетом 5:4. Сборная Португалии выиграла все четыре матча турнира и с 12 очками заняла первое место, команда Швейцарии (9) стала второй.

В другой игре сборная Украины обыграла команду Франции — 7:2. Благодаря победе украинцы (4) расположились на третьей строчке, а французы (3) остались на четвертом месте. Замкнула таблицу команда Германии, не набравшая ни одного очка.