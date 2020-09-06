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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Португалии по пляжному футболу выиграла Евролигу

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сборная Португалии по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии в матче Суперфинала Евролиги и стала победителем турнира сезона 2020 года.

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Встреча, состоявшаяся в португальском Назаре, завершилась со счетом 5:4. Сборная Португалии выиграла все четыре матча турнира и с 12 очками заняла первое место, команда Швейцарии (9) стала второй.

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В другой игре сборная Украины обыграла команду Франции — 7:2. Благодаря победе украинцы (4) расположились на третьей строчке, а французы (3) остались на четвертом месте. Замкнула таблицу команда Германии, не набравшая ни одного очка.

Сборная России по пляжному футболу отказалась от участия в Суперфинале Евролиги из-за пандемии коронавируса.

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