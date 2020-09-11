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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси сможет сыграть за сборную Аргентины в матче c Эквадором

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сможет принять участие в матче сборной Аргентины по футболу против команды Эквадора в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

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Источник: Reuters

Месси был удален с поля в матче за третье место на Кубке Америки-2019 против сборной Чили за потасовку с Гари Меделем и получил дисквалификацию на одну игру. Впоследствии он также был дисквалифицирован на три месяца за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

«Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа отправил в КОНМЕБОЛ запрос относительно санкций против Месси перед матчем против команды Эквадора, глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес подтвердил, что футболист сможет сыграть в этой встрече», — говорится на странице сборной Аргентины в Twitter.

Сборная Аргентины начнет выступление в отборочном цикле чемпионата мира домашним матчем с эквадорцами 8 октября.

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