Месси сможет сыграть за сборную Аргентины в матче c Эквадором

Месси был удален с поля в матче за третье место на Кубке Америки-2019 против сборной Чили за потасовку с Гари Меделем и получил дисквалификацию на одну игру. Впоследствии он также был дисквалифицирован на три месяца за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).