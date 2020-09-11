Месси сможет сыграть за сборную Аргентины в матче c Эквадором

Месси был удален с поля в матче за третье место на Кубке Америки-2019 против сборной Чили за потасовку с Гари Меделем и получил дисквалификацию на одну игру. Впоследствии он также был дисквалифицирован на три месяца за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
«Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа отправил в КОНМЕБОЛ запрос относительно санкций против Месси перед матчем против команды Эквадора, глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес подтвердил, что футболист сможет сыграть в этой встрече», — говорится на странице сборной Аргентины в Twitter.
Сборная Аргентины начнет выступление в отборочном цикле чемпионата мира домашним матчем с эквадорцами 8 октября.