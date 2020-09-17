Сборная России поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
ТАСС, 17 сентября. Сборная России поднялась на 32-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
ТАСС, 17 сентября. Сборная России поднялась на 32-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1485 очков. В сентября сборная России одержала две победы в двух матчах группового этапа Лиги наций — над командами Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). Эти матчи стали первыми для российской национальной команды в 2020 году. Также в группе со сборной России выступает команда Турции.
Рейтинг возглавляет бронзовый призер чемпионата мира 2018 года сборная Бельгии (1773 очка), на втором месте располагаются действующие чемпионы мира французы (1744), на третьем — сборная Бразилии (1712), на четвертом — сборная Англии (1664), на пятое место поднялась команда Португалии (1653). Шестую строчку занимает сборная Уругвая (1645), седьмую — сборная Испании (1642), восьмую — серебряный призер чемпионата мира в России команда Хорватии (1628), девятую — сборная Аргентины (1623), первую десятку замыкает команда Колумбии (1622).
Сборная Сербии в рейтинге занимает 31-е место (1486), турки делят 32-ю строчку с россиянами (1485), а венгры идут 52-ми (1418).
В 2021 году сборная России сыграет на чемпионате Европы, который был перенесен с лета 2020 года