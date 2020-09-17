Сборная Беларуси осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА

Источник: РИА "Новости"

За прошедшие два месяца белорусские футболисты провели два стартовых поединка на групповом этапе нового сезона Лиги наций УЕФА. Сначала подопечные Михаила Мархеля в Минске проиграли команде Албании (66-е место в рейтинге ФИФА) со счетом 0:2, а потом обыграли в Алматы футболистов Казахстана (118) — 2:1. После этих встреч в активе сборной Беларуси 1282 очка.

Свой следующий матч белорусы проведут 8 октября в Тбилиси с командой Грузии (89). Это будет полуфинал стадии плей-офф за выход в финальную стадию чемпионата Европы. Затем на групповом этапе Лиги наций белорусские футболисты 11 октября сыграют в Вильнюсе со сборной Литвы (131), а 14 октября примут в Минске казахстанскую команду.

Топ-10 сентябрьского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия — 1773 очка,

2. Франция — 1744,

3. Бразилия — 1712,

4. Англия — 1664,

5. Португалия — 1653,

6. Уругвай — 1645,

7. Испания — 1642,

8. Хорватия — 1628,

9. Аргентина — 1623,

10. Колумбия — 1622.

Из стран бывшего Советского Союза лучшая позиция у сборной Украины, которая находится на 24-м месте (1539 очков), 32-я позиция у россиян (1485).