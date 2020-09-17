Сборная Казахстана по футболу сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная Казахстана по футболу осталась на 118-м месте в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу осталась на 118-м месте в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает корреспондент Vesti.kz.
Первая тройка изменений не претерпела, в нее входят Бельгия, Франция и Бразилия.
Рейтинг ФИФА от 17 сентября:
1 (1). Бельгия — 1773 очка;
2 (2). Франция — 1744;
3 (3). Бразилия — 1712;
4 (4). Англия — 1664;
5 (7). Португалия — 1653;
6 (5). Уругвай — 1645;
7 (8). Испания — 1642;
8 (6). Хорватия — 1628;
9 (9). Аргентина — 1623;
10 (10). Колумбия — 1622;
…118 (118). Казахстан — 1156.
Отметим, что в новом розыгрыше Лиги наций подопечные Михала Билека стартовали с гостевой победы над Литвой — 2:0. А вот второй матч, прошедший в Алматы, они проиграли Беларуси — 1:2. Следующий матч Казахстан проведет на своем поле с Албанией 10 октября.