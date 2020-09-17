Сборная Казахстана по футболу сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Первая тройка изменений не претерпела, в нее входят Бельгия, Франция и Бразилия.

Отметим, что в новом розыгрыше Лиги наций подопечные Михала Билека стартовали с гостевой победы над Литвой — 2:0. А вот второй матч, прошедший в Алматы, они проиграли Беларуси — 1:2. Следующий матч Казахстан проведет на своем поле с Албанией 10 октября.