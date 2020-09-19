Смолов порассуждал о возможности исполнять пенальти за сборную Россию

«Да, я готов подойти к точке. Я к ней уже подходил после чемпионата мира и не забивал даже, но в целом готов. Надо потренироваться побольше», — заявил Смолов. Форвард посчитал, что у каждого есть право промахнуться, но это не повод отказываться от пробития 11-метровых ударов.