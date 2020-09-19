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14:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Смолов порассуждал о возможности исполнять пенальти за сборную Россию

Нападающий Федор Смолов в интервью YouTube-каналу сборной России порассуждал о возможности исполнять пенальти за национальную команду.

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«Да, я готов подойти к точке. Я к ней уже подходил после чемпионата мира и не забивал даже, но в целом готов. Надо потренироваться побольше», — заявил Смолов. Форвард посчитал, что у каждого есть право промахнуться, но это не повод отказываться от пробития 11-метровых ударов.

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Локомотив (Москва)

За «Локомотив» Смолов дебютировал в 2018 году. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года. Половину минувшего сезона форвард на правах аренды провел в испанской «Сельте». За команду он отличился дважды — в матчах против мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

В серии пенальти четвертьфинального матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии Смолов исполнил удар Паненки (с подсечкой) и попал во вратаря. Не реализовав пенальти, нападающий подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов.

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