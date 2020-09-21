Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии. Федерация напомнила о его пенальти в ворота России

Хорватский футбольный союз обратился к Ракитичу со словами: «Если у нас будет пятый решающий пенальти, мы тебе позвоним».

Ракитич стал автором решающего гола в послематчевой серии пенальти матча четвертьфинала ЧМ-2018 против России (2:2, пенальти 4:3). В серии 1/8 финала с Данией (1:1, пенальти 3:2) решающий пятый пенальти также забил Ракитич.

Всего Ракитич провел за сборную Хорватии 106 матчей и забил 15 голов. Он принял участие в чемпионатах Европы-2008, 2012 и 2016, а также ЧМ-2014 и 2018. На последнем турнире в России хорваты дошли до финала, где уступили Франции (2:4).