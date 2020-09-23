Франк де Бур возглавил сборную Нидерландов

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на два года вплоть до чемпионата мира 2022 года в Катаре. Отмечается, что де Бур вступил в должность немедленно и будет готовить футболистов к товарищескому матчу со сборной Мексики (7 октября) и встречам Лиги наций с командами Боснии и Герцеговины (11 октября) и Италии (14 октября).