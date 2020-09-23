Франк де Бур возглавил сборную Нидерландов
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Франк де Бур назначен на пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу, сообщается на сайте национальной команды.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Франк де Бур назначен на пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу, сообщается на сайте национальной команды.
Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на два года вплоть до чемпионата мира 2022 года в Катаре. Отмечается, что де Бур вступил в должность немедленно и будет готовить футболистов к товарищескому матчу со сборной Мексики (7 октября) и встречам Лиги наций с командами Боснии и Герцеговины (11 октября) и Италии (14 октября).
Де Бур сменил на посту главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, который ранее возглавил испанскую «Барселону». Предыдущим местом работы специалиста был американский клуб «Атланта Юнайтед», ранее он также возглавлял английский «Кристал Пэлас», итальянский «Интер» и амстердамский «Аякс».
Будучи игроком, де Бур выступал за «Аякс», «Барселону», турецкий «Галатасарай», шотландский «Рейнджерс» и катарские «Аль-Райан» и «Аль-Шамаль». В составе сборной Нидерландов он провел 112 матчей и трижды становился бронзовым призером чемпионатов Европы.