Черчесов не проводил беседу с футболистами Дзюбой и Соболевым во время прошлого сбора

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Соболев был вызван в сборную России на сентябрьские матчи на замену получившему травму форварду тульского «Арсенала» Евгению Луценко. В изначальный список вызванных игроков он не вошел из-за того, что, по словам Черчесова, между ним и капитаном сборной Дзюбой была «какая-то неприязнь». Позднее главный тренер национальной команды сообщил, что вопрос между футболистами улажен.

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«Не проводил беседу с Дзюбой и Соболевым во время сбора — ни полслова не сказал ни одному, ни второму, — сказал Черчесов. — Я же сказал, что это их вопрос. Это тот случай, когда третий — лишний; третий им подсказал, как правильно ситуацию разрешить. Но я ни с одним, ни с другим на эту тему не разговаривал — ни до, ни после».

«Что должен сделать Александр Кокорин, чтобы получить вызов в сборную в ноябре? Для начала играть так, как надо, сначала футбол — все остальное потом. В сборной [он будет] или нет, даже играя, так как надо, — это мы для себя решим, мы команду собираем вне зависимости от того, как кого зовут и кто как играет. Каждый игрок должен какую-то роль выполнять, он с этой ролью должен справляться, это должно ему подходить, а команда должна выглядеть командой», — добавил Черчесов.