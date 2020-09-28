Черчесов объяснил, почему вызвал защитника Жирова в сборную России
ЕВРО-2020, Василий
ЕВРО-2020, Василий
Состав сборной России на матчи Лиги наций против сборных Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября), а также на контрольную игру против шведов (8 октября) был объявлен в понедельник. Все три матча пройдут в Москве.
«Если мы его не посмотрим и не проверим… Если бы все были в порядке, то, возможно, этого вызова не было бы. Если нас все устроит, то мы и дальше будем сотрудничать. Но он постоянно играет. Хорошо, что на этой позиции начал играть Кутепов, потому что на этой позиции во время сентябрьского сбора был дефицит. Поэтому и Нойштедтера использовали», — сказал Черчесов журналистам.
«Нойштедтера не вызывали, потому что он уже два месяца без клуба, — добавил тренер. — Плюс есть физиология. Кузяев из тех, кто пару дней потренируется и может выходить на поле. Он это в сентябрьских матчах показал. Мы не можем говорить “давай быстрее определяйся”, это его судьба. Скоро закрывается трансферное окно. Я не могу спрашивать, как, что и сколько. Он мое мнение еще в сентябре услышал, что надо определяться, но я не могу знать, как проходят у него переговоры. Если он хочет услышать мое мнение, то я обязательно скажу. Я не знаю, какие клубы его реально хотят видеть».