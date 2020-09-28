Черчесов объяснил, почему вызвал защитника Жирова в сборную России

Источник: Спорт РИА Новости

Состав сборной России на матчи Лиги наций против сборных Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября), а также на контрольную игру против шведов (8 октября) был объявлен в понедельник. Все три матча пройдут в Москве.

Лига наций B 2020/2021 11.10.2020, 21:45 Россия - Турция -

«Если мы его не посмотрим и не проверим… Если бы все были в порядке, то, возможно, этого вызова не было бы. Если нас все устроит, то мы и дальше будем сотрудничать. Но он постоянно играет. Хорошо, что на этой позиции начал играть Кутепов, потому что на этой позиции во время сентябрьского сбора был дефицит. Поэтому и Нойштедтера использовали», — сказал Черчесов журналистам.

Лига наций B 2020/2021 14.10.2020, 21:45 Россия - Венгрия -