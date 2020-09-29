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16:47 (мск), источник: ТАСС

Первый канал покажет товарищеский матч сборной России против команды Швеции

ТАСС, 29 сентября. Первый канал в прямом эфире покажет товарищеский матч между сборными России и Швеции по футболу. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет в Москве 8 октября и начнется в 19:30 мск.

Также в октябре сборная России проведет два матча группового этапа Лиги наций, обе встречи пройдут в Москве. 11 октября российская команда примет сборную Турции, 14 октября — команду Венгрии. Обе игры начнутся в 21:45 мск.

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