Первый канал покажет товарищеский матч сборной России против команды Швеции
ТАСС, 29 сентября. Первый канал в прямом эфире покажет товарищеский матч между сборными России и Швеции по футболу. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.
ТАСС, 29 сентября. Первый канал в прямом эфире покажет товарищеский матч между сборными России и Швеции по футболу. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.
Матч пройдет в Москве 8 октября и начнется в 19:30 мск.
Также в октябре сборная России проведет два матча группового этапа Лиги наций, обе встречи пройдут в Москве. 11 октября российская команда примет сборную Турции, 14 октября — команду Венгрии. Обе игры начнутся в 21:45 мск.