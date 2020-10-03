Сборная Казахстана перед матчами Лиги наций может провести товарищескую встречу с Кыргызстаном
Последний раз команды встречались четыре года назад.
Последний раз команды встречались четыре года назад.
Сборная Казахстана перед ближайшими играми Лиги наций, возможно, проведет в Алматы товарищеский матч против команды Кыргызстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Контрольная встреча между соперниками может состояться 7 октября.
Напомним, что 11 октября сборная Казахстана сыграет домашний матч с Албанией. Матч состоится на Центральном стадионе Алматы, а в ночь на 15 сборная под руководством Билека октября проведет гостевую встречу против Беларуси.
Ранее команды Казахстана и Кыргызстана встречались восемь раз: пять побед на счету казахстанцев, два раза соперники играли вничью и один раз побеждал Кыргызстан.
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26.09.1992. Бишкек. Кыргызстан — Казахстан 1:1;
Напомним, что главный тренер сборной Казахстана Михал Билек уже огласил расширенный состав команды на ближайший сбор. Также в КФФ прокомментировали, насколько вероятно присутствие болельщиков на домашней игре Казахстана в Алматы против Албании.