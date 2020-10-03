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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана перед матчами Лиги наций может провести товарищескую встречу с Кыргызстаном

Последний раз команды встречались четыре года назад.

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Источник: Reuters

Сборная Казахстана перед ближайшими играми Лиги наций, возможно, проведет в Алматы товарищеский матч против команды Кыргызстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Контрольная встреча между соперниками может состояться 7 октября.

Учебно-тренировочные сборы подопечные Михала Билека начнут в понедельник, 5 октября.

Напомним, что 11 октября сборная Казахстана сыграет домашний матч с Албанией. Матч состоится на Центральном стадионе Алматы, а в ночь на 15 сборная под руководством Билека октября проведет гостевую встречу против Беларуси.

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Ранее команды Казахстана и Кыргызстана встречались восемь раз: пять побед на счету казахстанцев, два раза соперники играли вничью и один раз побеждал Кыргызстан.

Казахстан — Кыргызстан: статистика личных встреч.

26.09.1992. Бишкек. Кыргызстан — Казахстан 1:1;
25.10.1992. Кызылорда. Казахстан — Кыргызстан 2:0;
17.04.1994. Ташкент (Узбекистан). Кыргызстан — Казахстан 0:0;
05.07.2006. Алматы. Казахстан — Кыргызстан 1:0;
07.03.2007. Шымкент. Казахстан — Кыргызстан 2:0;
01.06.2012. Алматы. Казахстан — Кыргызстан 5:2;
05.09.2014. Астана. Казахстан — Кыргызстан 7:1;
30.08.2016. Бишкек. Кыргызстан — Казахстан 2:0.

Напомним, что главный тренер сборной Казахстана Михал Билек уже огласил расширенный состав команды на ближайший сбор. Также в КФФ прокомментировали, насколько вероятно присутствие болельщиков на домашней игре Казахстана в Алматы против Албании.

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