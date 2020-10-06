От Меркеля до Шомко. Топ-5 игроков, которых не вызывают в сборную Казахстана по футболу

Источник: AP 2020

Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к матчам Лиги наций с Албанией и Беларусью, но состав команды, возможно, выглядит не так оптимально, как мог бы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках, которые уже продолжительное время отсутствуют в списках Михала Билека.

Александр Меркель.

Несмотря на неожиданный поворот в карьере полузащитника, а именно отъезд в Саудовскую Аравию, Меркель по-прежнему котируется в нашей стране как игрок, способный усилить команду Билека. Из источников, близких к ситуации, стало известно, что сейчас решение по документам и, соответственно, выступлениям за сборную зависит исключительно от игрока и его действий. Очевидно, что Билек вызвал бы Меркеля, если бы мог, но пока никакого развития в этом вопросе нет.

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Георгий Жуков.

После того как Жуков ушел из «Кайрата», его история со сборной стремительно изменилась. Сложно сказать, какая из ныне актуальных причин является главной при невызове игрока. Может, повлияли слова Георгия о том, что он играл за сборную только из уважения к Боранбаеву? Или потому, что у него после отъезда из Казахстана могли возникнуть проблемы с документами? Ну или все просто зависит от нынешнего состояния футболиста, а вернее, от того, что хавбек не смог доиграть недавний матч за «Вислу» из-за проблем со здоровьем? Но как и в истории с Меркелем, если абстрагироваться от перечисленных обстоятельств и взглянуть только на футбольные качества Жукова, очевидно, что он точно не слабее нынешних игроков сборной.

Роман Муртазаев.

Да, возможно, на данный момент отсутствие Муртазаева вполне объективно со спортивной точки зрения, но если говорить о более продолжительном отрезке, то перманентный игнор уже достаточно опытного игрока со стороны Билека не совсем понятен. Ведь все это время в команду вызывались игроки атаки с примерно такой же эффективностью в играх за клуб, однако их появление в главной команде страны почему-то является постоянным.

Оралхан Омиртаев.

Тут могут быть две причины, почему Билек пока не дает шанса Омиртаеву. Оралхан дублирует по функционалу Абата Аймбетова, это похожие игроки, и, возможно, сейчас форвард «Кайрата» представляется более опытным и продуктивным. Кроме того, Омиртаев — один из лидеров «молодежки», у которой есть шанс занять второе место в отборочной группе, поэтому тут логика может быть такая — он нужнее «молодежке» в этот момент.

Но Омиртаев даже в матчах за главную сборную показывал, как он чувствует голы, насколько много у него энергии и амбиций, как он готов рвать и метать, даже если выходит на замену. Именно этих качеств порой не хватает сборной при усилении игры во втором тайме.

Дмитрий Шомко.

Один из лидеров «Астаны» только восстановился после травмы и провел крайне неудачный матч против «Кайрата», но изначальный сигнал о возможных сложностях в отношениях между игроком и Билеком прозвучал еще в сентябре и, вероятно, тут вопрос в другой плоскости. Тогда чешский специалист убрал защитника из ранее опубликованного списка, потом последовала реакция игрока, по которой можно сделать вывод: Билек тренировал игрока в «Астане», сначала вызвал его, а после ухода из столичного клуба вдруг вычеркнул его из списка сборной. Показательно еще и то, что после информации о положительном тесте на коронавирус у Яна Вороговского Билек вызвал из резервного списка Дмитрия Мирошниченко, а не игрока той же позиции с более обширным опытом, коим является Шомко.