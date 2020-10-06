От Меркеля до Шомко. Топ-5 игроков, которых не вызывают в сборную Казахстана по футболу
Судьба некоторых футболистов не зависит от Билека.
Судьба некоторых футболистов не зависит от Билека.
Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к матчам Лиги наций с Албанией и Беларусью, но состав команды, возможно, выглядит не так оптимально, как мог бы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках, которые уже продолжительное время отсутствуют в списках Михала Билека.
Александр Меркель.
Несмотря на неожиданный поворот в карьере полузащитника, а именно отъезд в Саудовскую Аравию, Меркель
Георгий Жуков.
После того как Жуков ушел из «Кайрата», его история со сборной стремительно изменилась. Сложно сказать, какая из ныне актуальных причин является главной при невызове игрока. Может, повлияли слова Георгия о том, что он играл за сборную только из уважения к Боранбаеву? Или потому, что у него после отъезда из Казахстана могли возникнуть проблемы с документами? Ну или все просто зависит от нынешнего состояния футболиста, а вернее, от того, что хавбек не смог доиграть недавний матч за «Вислу»
Роман Муртазаев.
Да, возможно, на данный момент отсутствие Муртазаева вполне объективно со спортивной точки зрения, но если говорить о более продолжительном отрезке, то перманентный игнор уже достаточно опытного игрока со стороны Билека не совсем понятен. Ведь все это время в команду вызывались игроки атаки с примерно такой же эффективностью в играх за клуб, однако их появление в главной команде страны
Оралхан Омиртаев.
Тут могут быть две причины, почему Билек пока не дает шанса Омиртаеву. Оралхан дублирует по функционалу Абата Аймбетова, это похожие игроки, и, возможно, сейчас форвард «Кайрата» представляется более опытным и продуктивным. Кроме того, Омиртаев — один из лидеров «молодежки», у которой есть шанс занять второе место в отборочной группе, поэтому тут логика может быть такая — он нужнее «молодежке» в этот момент.
Но Омиртаев даже в матчах за главную сборную показывал, как он чувствует голы, насколько много у него энергии и амбиций, как он готов рвать и метать, даже если выходит на замену. Именно этих качеств порой не хватает сборной при усилении игры во втором тайме.
Дмитрий Шомко.
Один из лидеров «Астаны» только восстановился после травмы и провел крайне неудачный матч против «Кайрата», но изначальный сигнал о возможных сложностях в отношениях между игроком и Билеком прозвучал еще в сентябре и, вероятно, тут вопрос в другой плоскости. Тогда чешский специалист убрал защитника из ранее опубликованного списка, потом последовала реакция игрока, по которой можно сделать вывод: Билек тренировал игрока в «Астане», сначала вызвал его, а после ухода из столичного клуба вдруг вычеркнул его из списка сборной. Показательно еще и то, что после информации о положительном тесте на коронавирус у Яна Вороговского Билек вызвал из резервного списка Дмитрия Мирошниченко, а не игрока той же позиции с более обширным опытом, коим является Шомко.
Напомним, 11 октября сборная Казахстана сыграет в Алматы против Албании, а 15 октября — на выезде против Беларуси.