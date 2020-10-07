СМИ: Фигуры Загалло и Марты составят компанию копии Пеле в Музее сборной Бразилии

По информации портала, на днях обоих посетили специалисты, которые сняли необходимые мерки для создания восковых статуй в натуральную величину. Изготавливать будущие экспонаты музея будут в Лондоне, как и фигуру короля футбола, представленную публике в феврале этого года. Отмечается, что Марта и Загалло смогут сами выбрать позу, в которой будут запечатлены. Сроки открытия новых статуй не раскрываются, однако известно, что над восковым Пеле образца чемпионата мира 1970 года ранее на протяжении 11 месяцев трудились 25 мастеров.
Кроме того, по информации Globoesporte, музей бразильской национальной команды также пополнится отдельной экспозицией. Она будет посвящена истории и достижениям женской футбольной сборной.
Марта дебютировала в составе национальной команды в 17-летнем возрасте на Панамериканских играх 2003 года. За свою карьеру она шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА, опередив аргентинца Месси и португальца Роналду, в активе которых по пять «Золотых мячей». Вместе со сборной своей страны Марта дважды становилась серебряным призером Олимпиады (2004, 2008) и завоевала второе место на чемпионате мира 2007 года. С 2017 года выступает за американский клуб «Орландо Прайд».