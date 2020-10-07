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10:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Фигуры Загалло и Марты составят компанию копии Пеле в Музее сборной Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 октября. /ТАСС/. Статуи Марио Загалло и Марты Виейры да Силвы установят в Музее сборной Бразилии по футболу рядом с фигурой Пеле. Об этом сообщил во вторник портал Globoesporte.

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Источник: РИА "Новости"

По информации портала, на днях обоих посетили специалисты, которые сняли необходимые мерки для создания восковых статуй в натуральную величину. Изготавливать будущие экспонаты музея будут в Лондоне, как и фигуру короля футбола, представленную публике в феврале этого года. Отмечается, что Марта и Загалло смогут сами выбрать позу, в которой будут запечатлены. Сроки открытия новых статуй не раскрываются, однако известно, что над восковым Пеле образца чемпионата мира 1970 года ранее на протяжении 11 месяцев трудились 25 мастеров.

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Кроме того, по информации Globoesporte, музей бразильской национальной команды также пополнится отдельной экспозицией. Она будет посвящена истории и достижениям женской футбольной сборной.

Марта дебютировала в составе национальной команды в 17-летнем возрасте на Панамериканских играх 2003 года. За свою карьеру она шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА, опередив аргентинца Месси и португальца Роналду, в активе которых по пять «Золотых мячей». Вместе со сборной своей страны Марта дважды становилась серебряным призером Олимпиады (2004, 2008) и завоевала второе место на чемпионате мира 2007 года. С 2017 года выступает за американский клуб «Орландо Прайд».

Марио Загалло — единственный в мире человек, которому удалось четыре раза выиграть чемпионат мира. Дважды он это сделал как игроку, один раз приводил сборную к победе в качестве главного тренера и один раз — как помощник тренера. В августе ветерану бразильского футбола исполнилось 89 лет.
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