СМИ: Фигуры Загалло и Марты составят компанию копии Пеле в Музее сборной Бразилии

Источник: РИА "Новости"

По информации портала, на днях обоих посетили специалисты, которые сняли необходимые мерки для создания восковых статуй в натуральную величину. Изготавливать будущие экспонаты музея будут в Лондоне, как и фигуру короля футбола, представленную публике в феврале этого года. Отмечается, что Марта и Загалло смогут сами выбрать позу, в которой будут запечатлены. Сроки открытия новых статуй не раскрываются, однако известно, что над восковым Пеле образца чемпионата мира 1970 года ранее на протяжении 11 месяцев трудились 25 мастеров.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1e82b5364d9b011f4047" data-vnd="1e82b5364d9b011f4047" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1e82b5364d9b011f4047" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, по информации Globoesporte, музей бразильской национальной команды также пополнится отдельной экспозицией. Она будет посвящена истории и достижениям женской футбольной сборной.

Марта дебютировала в составе национальной команды в 17-летнем возрасте на Панамериканских играх 2003 года. За свою карьеру она шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА, опередив аргентинца Месси и португальца Роналду, в активе которых по пять «Золотых мячей». Вместе со сборной своей страны Марта дважды становилась серебряным призером Олимпиады (2004, 2008) и завоевала второе место на чемпионате мира 2007 года. С 2017 года выступает за американский клуб «Орландо Прайд».