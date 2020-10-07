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12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

У Джикии и Гильерме подозрение на коронавирус. Они изолированы от партнёров по сборной

Пресс-служба сборной России в «Телеграме» сообщила о подозрении на коронавирус у двух футболистов национальной команды.

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Россия
Источник: РИА "Новости"

«По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займёт некоторое время. Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.
Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», — говорится в сообщении.

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Спартак (Москва)

Напомним, Джикия в минувшие выходные провёл полный матч за «Спартак» с «Зенитом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (1:1).

Локомотив (Москва)

В свою очередь Гильерме отыграл за «Локомотив» все 90 минут во встрече с «Химками» (2:1).

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