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13:12 (мск), источник: ТАСС

Только Джикия и Гилерме не принимают участия в тренировке сборной России в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Все 23 доступных игрока сборной России по футболу принимают участие в тренировке перед товарищеским матчем со сборной Швеции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

В тренировочном процессе не принимают участие только защитник Георгий Джикия и голкипер Маринато Гилерме.

«23 игрока на поле, кроме двух футболистов, у которых сомнительные тесты [на коронавирус], — Джикии и Гилерме. Они изолированы от команды и пока не принимают участия в тренировочном процессе. Все остальные на месте и готовятся к игре», — говорится в сообщении пресс-службы.

В октябре сборная России проведет три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеский матч против команды Швеции. 11 и 14 октября команда под руководством Станислава Черчесова в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Венгрии.

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