Только Джикия и Гилерме не принимают участия в тренировке сборной России в Новогорске

«23 игрока на поле, кроме двух футболистов, у которых сомнительные тесты [на коронавирус], — Джикии и Гилерме. Они изолированы от команды и пока не принимают участия в тренировочном процессе. Все остальные на месте и готовятся к игре», — говорится в сообщении пресс-службы.