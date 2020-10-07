Только Джикия и Гилерме не принимают участия в тренировке сборной России в Новогорске

В тренировочном процессе не принимают участие только защитник Георгий Джикия и голкипер Маринато Гилерме.
«23 игрока на поле, кроме двух футболистов, у которых сомнительные тесты [на коронавирус], — Джикии и Гилерме. Они изолированы от команды и пока не принимают участия в тренировочном процессе. Все остальные на месте и готовятся к игре», — говорится в сообщении пресс-службы.
В октябре сборная России проведет три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеский матч против команды Швеции. 11 и 14 октября команда под руководством Станислава Черчесова в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Венгрии.