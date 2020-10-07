Черчесов: Сборная России выполнила тренировочный план, несмотря на потери

Источник: AP 2020

Сборная России 8 октября проведет контрольный матч против шведов, а затем сыграет две встречи Лиги наций УЕФА против сборных Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). В среду стало известно, что защитник Георгий Джикия и голкипер Гилерме были изолированы от команды, так как получили сомнительные результаты тестов на коронавирус. Ранее из-за повреждений в расположение сборной не смог приехать форвард «Локомотива» Федор Смолов, а также защитник «Краснодара» Сергей Петров.

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«Все идет по плану. Понятно, что каждая сборная сталкивается с той ситуацией, которая сейчас есть. Смолов и Петров не доехали из-за травм, сегодня есть вопросы по паре игроков. Есть рабочие моменты. Но все то, что мы планировали в тренировочном процессе, мы выполнили», — сказал Черчесов на пресс-конференции.