Черчесов прокомментировал угрозу заражения коронавирусом в сборной

Источник: AP 2020

Наставник сборной России подтвердил, что Георгий Джикия и Маринато Гильерме изолированы от основного состава из-за подозрительных результатов тестов на COVID-19. По словам тренера, это отразится на построении игры в предстоящей контрольной встрече со Швецией.

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«Естественно, когда выбывает основной центральный защитник, его должен кто-то заменить. Сейчас дозаявить игроков регламент не позволяет», — отметил он.

Ранее 7 октября стало известно, что результаты на коронавирус у Джикии и Гильерме насторожили медиков. Было принято решение провести повторное обследование остальных футболистов, которое не выявило отклонений от нормы.