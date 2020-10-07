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15:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов прокомментировал угрозу заражения коронавирусом в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал угрозу заражения коронавирусом в расположении команды. Его слова приводит Sport24.

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COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: AP 2020

Наставник сборной России подтвердил, что Георгий Джикия и Маринато Гильерме изолированы от основного состава из-за подозрительных результатов тестов на COVID-19. По словам тренера, это отразится на построении игры в предстоящей контрольной встрече со Швецией.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Естественно, когда выбывает основной центральный защитник, его должен кто-то заменить. Сейчас дозаявить игроков регламент не позволяет», — отметил он.

Ранее 7 октября стало известно, что результаты на коронавирус у Джикии и Гильерме насторожили медиков. Было принято решение провести повторное обследование остальных футболистов, которое не выявило отклонений от нормы.

8 октября российская сборная проведет матч со Швецией, а 11 октября ей предстоит игра с Турцией под эгидой Лиги наций.

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