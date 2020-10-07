Легендарный Шовковский снова сыграет за сборную Украины? Всё бы ничего, но ему 45 лет!
Андрей Шевченко испытывает серьёзные проблемы с составом.
Андрей Шевченко испытывает серьёзные проблемы с составом.
Сегодня, 7 октября, сборная Украины проведёт товарищеский матч с Францией. Легендарный Александр Шовковский, являющийся помощником Андрея Шевченко, оказался в заявке на матч. Как так получилось? Давайте разбираться.
Перед матчем с чемпионами мира украинская сборная столкнулась с проблемами — бессменный голкипер команды Андрей Пятов сдал положительный тест на коронавирус. Но на этом беды не закончились: у резервных вратарей сборной Андрея Лунина и Юрия Панькова также выявили злосчастный вирус. Единственным здоровым голкипером остался Георгий Бущан из киевского «Динамо». Украинская ассоциация футбола не могла не отреагировать на столь интересный случай. Спойлер: удивились все.
«В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер, тренерский штаб
Легендарный Александр Шовковский, завершивший профессиональную карьеру в 2016 году, несколько лет является ассистентом Андрея Шевченко в национальной команде Украины. Сам голкипер подчеркнул, что не собирался возвращаться в футбол — заставили обстоятельства.
«Не надевал вратарские перчатки около трёх лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно: и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее», — написал Шовковский в «Инстаграме».
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Александр Шовковский дебютировал в составе национальной команды Украины в 1994 году. Главное достижение СаШо в сборной — выход в четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году. Спустя 6 лет легендарный вратарь, пропустивший
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