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15:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Легендарный Шовковский снова сыграет за сборную Украины? Всё бы ничего, но ему 45 лет!

Андрей Шевченко испытывает серьёзные проблемы с составом.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 7 октября, сборная Украины проведёт товарищеский матч с Францией. Легендарный Александр Шовковский, являющийся помощником Андрея Шевченко, оказался в заявке на матч. Как так получилось? Давайте разбираться.

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У Украины почти не осталось вратарей. На помощь пришёл легендарный СаШо

Перед матчем с чемпионами мира украинская сборная столкнулась с проблемами — бессменный голкипер команды Андрей Пятов сдал положительный тест на коронавирус. Но на этом беды не закончились: у резервных вратарей сборной Андрея Лунина и Юрия Панькова также выявили злосчастный вирус. Единственным здоровым голкипером остался Георгий Бущан из киевского «Динамо». Украинская ассоциация футбола не могла не отреагировать на столь интересный случай. Спойлер: удивились все.

«В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер, тренерский штаб сине-желтых принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского», — говорится в заявлении.

Оказывается, регламент УЕФА разрешает включать в список участников на матч людей, которые не имеют профессионального контракта ни с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

«Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее»

Легендарный Александр Шовковский, завершивший профессиональную карьеру в 2016 году, несколько лет является ассистентом Андрея Шевченко в национальной команде Украины. Сам голкипер подчеркнул, что не собирался возвращаться в футбол — заставили обстоятельства.

«Не надевал вратарские перчатки около трёх лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно: и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее», — написал Шовковский в «Инстаграме».

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По сообщениям пресс-секретаря национальной сборной Украины, тренерский штаб не рассматривает Александра Шовковского как обязательного участника сегодняшнего матча. Выход Александра на поле может стать возможным лишь в том случае, если тест оставшегося Георгия Бущана окажется положительным. Результаты ожидаются около 16 часов по московскому времени.

***

Александр Шовковский дебютировал в составе национальной команды Украины в 1994 году. Главное достижение СаШо в сборной — выход в четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году. Спустя 6 лет легендарный вратарь, пропустивший из-за травмы Евро-2012, закончил карьеру в сборной. Шовковский защищал жёлто-синие цвета Украины на протяжении 18 лет. На его счету 92 матча. Возможно, сегодня будет на один больше.

Салават Муртазин

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