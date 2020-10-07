Сборная Швеции по футболу назвала стартовый состав за сутки до игры с россиянами

С первых минут сыграет нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон и защитник казанского «Рубина» Карл Старфельт (дебютирует в сборной). С 2016 по 2019 год в составе московского «Динамо» выступал защитник Себастьян Хольмен.
Полностью состав шведов выглядит следующим образом: Карл-Юхан Юнссон, Эмиль Крафт, Себастьян Хольмен, Карл Старфельт, Пьер Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема, Джордан Ларссон, Александр Исак.
Стартовый состав сборной России станет известен позднее.
Матч между сборными России и Швеции пройдет 8 октября на «ВЭБ-Арене» в Москве. Начало игры в 19:15 мск.