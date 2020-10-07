Тренер сборной Швеции считает Дзюбу ключевым футболистом сборной России

Источник: РИА "Новости"

Сборная Швеции 8 октября в Москве проведет товарищеский матч с командой России. Встреча состоится на стадионе ЦСКА и начнется в 19:15 мск.

«Очевидно, что Дзюба — ключевой игрок. И два года назад именно он играл ключевую роль в составе сборной России на чемпионате мира-2018. У соперника много талантливых футболистов, поэтому очень интересно, какой предстанет российская команда в этот раз. Мы с нетерпением ждем предстоящего матча», — сказал Андерссон на пресс-конференции.

Футбол Товарищеские матчи 2020 8.10.2020, 19:15 Россия - Швеция -

«Я могу сказать, что мы не изменяем нашим основным принципам, но при этом сильно продвинулись вперед. Мы сыграли два отличных матча с россиянами два года назад (в 2018 году шведы сыграли с россиянами вничью (0:0) и обыграли (2:0) в Лиге наций — ред.). Мне тоже кажется, что в их игре мало что изменилось, и в этом нет ничего странного, потому что главные тренеры сборных не поменялись. Не стоит забывать, что многое зависит от того, какие именно футболисты выходят на поле, даже если сама тактика не особо изменилась», — добавил он.

Изначально матч должен был состояться в Сольне 28 марта, затем был отменен, после чего игру назначили на 8 октября там же. Из-за эпидемиологической ситуации в стране матч был перенесен в Москву.