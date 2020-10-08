Турецкие футболисты перед игрой с россиянами сыграли вничью с немцами в товарищеском матче
ТАСС, 8 октября. Сборная Турции по футболу в гостях сыграла вничью с командой Германии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:3.
ТАСС, 8 октября. Сборная Турции по футболу в гостях сыграла вничью с командой Германии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:3.
В составе турецкой команды мячи забили Озан Туфан (50-я минута), Эфеджан Караджа (67) и Кенан Караман (90+4), у хозяев отличились Юлиан Дракслер (45), Флориан Нойхаус (58) и Лука Вальдшмидт (81).
Сборная Турции 11 октября сыграет в Москве против сборной России в третьем туре группового этапа Лиги наций.
В других товарищеских матчах дня сборная Италии разгромила на своем поле команду Молдавии со счетом 6:0. Команда Нидерландов уступила сборной Мексики (0:1), португальцы и испанцы разошлись миром (0:0), а команда Франции крупно обыграла украинцев (7:1) — в своем первом матче за сборную отличился 17-летний Эдуарду Камавинга, который стал вторым в списке самых молодых авторов гола в составе сборной Франции, дубль Оливье Жиру вывел его на вторую строчку в списке лучших бомбардиров национальной сборной (42), обогнав Мишеля Платини (41), лучшим является Тьерри Анри (51). Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в истории.