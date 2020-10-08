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00:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная Украины в матче с Францией потерпела самое крупное поражение в истории

Сборная Франции на своем поле разгромила Украину в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 7 октября, в Париже и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Оливье Жиру, по голу забили Эдуардо Камавинжа, Корентин Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Кроме того, мяч в свои ворота отправил защитник Виталий Миколенко. У сборной Украины отличился Виктор Цыганков.

Для украинцев поражение стало самым крупным в истории национальной команды. Ранее сборная не проигрывала с разницей более чем в четыре мяча.

Лига наций A 2020/2021
10.10.2020, 21:45

Украина-Германия-

10 октября украинская команда в рамках Лиги наций УЕФА дома встретится со сборной Германии. Французы днем позже в том же турнире дома сыграют с Португалией.

Лига наций A 2020/2021
11.10.2020, 21:45

Франция-Португалия-
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Франция
7:1
Первый тайм: 0:0
Украина
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