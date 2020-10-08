Игры с короной: COVID-19 не помешает сборной России в ближайшем матче

Источник: Известия

Подготовка к предстоящему 8 октября контрольному матчу сборной России против Швеции пошла по непредсказуемому сценарию. В среду стало известно, что по итогам одного из регулярно проводимых обследований у защитника «Спартака» Георгия Джикии и вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов. Их перепроверка займет некоторое время. Оба игрока пока изолированы от команды.

Игра со Швецией станет для нашей команды контрольной перед двумя официальными встречами в Лиге наций УЕФА против Турции и Венгрии. Напомним, подопечные Станислава Черчесова в сентябре стартовали на турнире с побед дома над Сербией (3:1) и в гостях над Венгрией (3:2). Теперь они намерены закрепить успех в двух домашних встречах, которые пройдут на динамовской «ВТБ Арене», — в воскресенье, 11 октября, с Турцией и в среду, 14 октября, с Венгрией.

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Дома при полупустых трибунах

Предстоящие матчи Лиги наций станут для ряда европейских сборных, в том числе российской, первыми после пандемии, на которых будут присутствовать зрители. На прошлой неделе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допускать болельщиков на матчи под своей эгидой в количестве не более 30% от общей вместимости арены, если это разрешено местным законодательством.

Впрочем, матч со Швецией вообще был под угрозой срыва. Изначально он должен был пройти в Стокгольме, но из-за коронавируса местная федерация футбола так и не дождалась от правительства страны разрешения на проведение встречи. В итоге ее перенесли в Москву.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА между сборными России и Сербии | Источник: Известия

— Сентябрьские матчи прошли непросто для нашей команды, хотя в целом она имела преимущество, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец. — На некоторых отрезках футболисты выпадали из игры и отдавали инициативу соперникам, в результате чего могли упустить превосходство в счете. Особенно это проявилось во встрече с Венгрией, где пришлось доигрывать на морально-волевых качествах при серьезной нервотрепке. Возможно, сказалось отсутствие нужного игрового ритма, поэтому контрольный матч со Швецией будет очень кстати для россиян.

Футбол Товарищеские матчи 2020 8.10.2020, 19:15 Россия - Швеция -

По мнению специалиста, перенос игры в Москву — это плюс для России даже при ограниченном количестве зрителей на трибунах.

— Когда нет болельщиков или их число серьезно ограничено, нет разницы, где играть — дома или в гостях, — добавил Бышовец. — Но нашей команде после переноса встречи не придется делать два перелета — в Швецию и назад в Россию. Это всегда непросто с точки зрения физической подготовки, а сейчас еще добавляются организационные сложности из-за ковида. При этом между матчами со Швецией и Турцией промежуток всего в три дня, поэтому, чтобы быстрее восстановиться, лучше проводить их у себя дома.

Стабильность состава

Состав сборной России почти не изменился с момента сентябрьских матчей. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов привлек минимум новичков. Одним из них стал выступающий в клубе второй Бундеслиги Германии «Зандхаузене» защитник Александр Жиров. Еще в 2015 году, выступая в ФНЛ за астраханский «Волгарь», 29-летний футболист попадал в расширенный состав сборной России, которую тогда возглавлял Фабио Капелло.

Даже во втором по значимости дивизионе чемпионата Германии хороший уровень футбола. Поэтому логично, что тренерский штаб национальной команды решил дать шанс выступающему там футболисту. Тем более Жиров играет на дефицитной позиции центрального защитника и проверить его имеет смысл. Для этого как раз и подходят контрольные матчи. Бывший нападающий сборной России и немецких «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков

Станислава Черчесова продолжают критиковать за выбор вратарской линии. Он вновь вызвал Маринато Гильерме из «Локомотива», Антона Шунина из московского «Динамо» и Сослана Джанаева из «Сочи». Гильерме в последние годы допустил немало ошибок в составе «железнодорожников». При этом именно он был основным голкипером сборной в отборочном турнире Евро-2020.

Многие ждут, что Черчесов вызовет молодых Александра Максименко из «Спартака» и Матвея Сафонова из «Краснодара». Но оба вновь отправились в расположение молодежной сборной, которой в пятницу и вторник предстоят решающие матчи за выход на Евро-2021. При этом в сентябрьских встречах первой сборной играл не Гильерме, а Шунин. Сейчас выход на поле голкипера бразильского происхождения из-за подозрений на вирус еще менее вероятен.

Вратарь сборной России Антон Шунин в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА между сборными России и Сербии | Источник: Известия

— Антон здорово провел прошлые матчи и сейчас достаточно уверенно выступает за «Динамо», поэтому я не стал бы оспаривать его выбор, — добавил Кирьяков. — Мне тоже нравятся Максименко и Сафонов, но их время еще придет, а пока из тройки вратарей основной сборной есть вопросы только по Гильерме. Тот же Джанаев хорошо сейчас играет за «Сочи», команда идет в зоне еврокубков. В любом случае если на поле вновь выйдет Шунин, вряд ли у кого-то будут претензии к тренерам, поскольку в последнее время Антон не давал поводов усомниться в своей квалификации. Хотя в контрольной игре со Швецией, возможно, стоит проверить кого-то на перспективу, но надо учитывать и интересы молодежной сборной, которой играть решающие матчи отбора. И раз в нее весь цикл вызывались Максименко с Сафоновым, то не стоит заставлять команду резко менять вратарскую бригаду накануне двух заключительных встреч.

Напомним, чемпионат Европы по футболу из-за пандемии был перенесен на июнь 2021 года. В групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Текущий групповой этап Лиги наций закончится в ноябре.

Справка «Известий»

Состав сборной России на матчи со Швецией, Турцией и Венгрией:

вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Игорь Смольников («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Андрей Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА);

полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»);