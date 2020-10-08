Франция — Украина — 7:1! Команду Шевченко уничтожили проблемы и чемпионы мира
Товарищеский матч в
Товарищеский матч в
Еще месяц назад дела у сборной Украины смотрелись неплохо. Даже разгром в Испании (0:4) не слишком ухудшил положение команды Андрея Шевченко в Лиге наций, ведь ранее дома была одержана стратегически важная победа над швейцарцами.
Однако дальше все пошло не так. График игр в октябре у
Травмировались киевляне Буяльский и Супряга, еще недавно блиставшие в отборе Лиги чемпионов. Также повреждения у Зинченко, Кривцова и Коноплянки. Пятов и Степаненко сдали положительный тест на Covid-19, что заставило самоизолироваться весь «Шахтер». Шевченко, правда, надеется, что
Правда, эта проблема отчасти решаема переводом с фланга в центр защиты Миколенко, как уже делал в «Динамо» Мирча Луческу. Можно обратить внимание и на Чигринского — сейчас это основной защитник АЕК Массимо Карреры. Но без Кривцова и Матвиенко это все равно проблемная линия.
А самая большая беда случилась с вратарями: вслед за Пятовым положительные тесты на коронавирус сдали также Лунин и Панькив. Остался один голкипер — динамовец Бущан. На его счету 12 спасений в последнем матче ЛЧ с «Гентом», но он один!
В помощь Бущану вызвался 45-летний Шовковский, завершивший карьеру в 2016 году. Паника? Может, и самому главному тренеру стоило заявиться и выйти на поле?
Вот, что говорил Шевченко накануне матча с чемпионами мира: «У нас очень тяжелая ситуация, которая произошла буквально за день до выезда. Мы постараемся собрать команду, которая будет боеспособной завтра. Готовим список футболистов, которые будут завтра или послезавтра тестироваться. Мы должны будем понимать ситуацию с игроками “Шахтера” и с футболистами, которые пройдут тестирование».
Ключевое слово «собрать». Минус 14 человек! Что же получилось в итоге у Шевченко?
Чуда на «Стад де Франс» не произошло. Уже на 5-й минуте Павар отправил мяч над перекладиной из хорошей позиции. Отчаянный сэйв Бущана не помог украинцам через четыре минуты — Камавинга показал, что через себя в начале октября может забивать не только Заболотный. Дебют 17-летнего вундеркинда из «Ренна» в стартовом составе — это сюрприз от Дидье Дешама.
Первый гол Жиру в правую девятку — настоящая футбольная эстетика. Бущан старался, как мог, но на 34-й минуте отбил мяч перед собой и Жиру оформил дубль. Он же через шесть минут «помог» Миколенко оформить автогол. 4:0 — то, что удалось испанцам с Украиной в прошлом месяце, чемпионы мира сделали за один тайм.
Один раз невезение и дважды Манданда становились на пути Малиновского. Так что, несмотря на счет, нельзя сказать, что украинцы были статистами в первом тайме.
В перерыве французы поменяли вратаря и выпустили Варана, чуть позже вышли Мбаппе, Гризманн и Погба. Состав приблизился к чемпионскому. Шевченко произвел (чем богаты!) три замены. И одна из них сработала через семь минут. Цыганков завершил проход точным ударом в нижний угол, по ходу движения обыграв Камивингу. Того заменили через пять минут, полный матч в 17 лет — рановато.
Через минуту Зубков зарядил в штангу. Игра подравнялась, но у французов состав намного опытнее. Толиссо забил пятый мяч хозяев, и в оставшееся время Украина больше думала о том, как не пропустить еще. Не получилось: Мбаппе и Гризманн с небольшим рикошетом от защитника завершили разгром. 7:1!
«Две минутки осталось, потерпите!» — кричал Шевченко своим игрокам. Те старались.
Шовковский перед матчем сказал: «Надеюсь, что Жора Бущан мне свинью не подложит и выходить на поле не придется!» Младший коллега не подвел. Свинью команде Шевченко подложил Covid-19. Впереди еще два матча с
Дмитрий Коржиков