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10:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Роберто Манчини установил рекорд сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини установил рекорд национальной команды — он выиграл 68% матчей во главе сборной, это лучший показатель среди тренеров, руководивших командой Италии более 20 игр.

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Источник: Reuters

Разгромная победа итальянцев над сборной Молдавии в товарищеском матче (6:0) стала для Манчини 15-й в 22 матчах. Ещё пять матчей завершились поражениями, два — поражениями.

Роберто Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году из петербургского «Зенита».после того, как «скуадра адзурра» не смогла попасть на чемпионат мира в России, а её предыдущий наставник Джан Пьеро Вентура. был отправлен в отставку. Манчини вывел сборную Италии на чемпионат Европы, перенесённый с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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Италия
6:0
Первый тайм: 0:0
Молдавия
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