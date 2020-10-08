Тренер сборной Украины отреагировал на рекордное поражение команды

Специалист рассказал, что сейчас у украинцев большие кадровые проблемы, из-за которых пришлось привлекать молодых игроков. Он также добавил, что к поединку с Францией его подопечные отнеслись максимально серьезно и пытались делать все, что от них зависело, однако состав был далеким от оптимального. Шевченко отметил, что некоторые отрезки игры в исполнении его сборной были неплохими.