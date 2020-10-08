Тренер сборной Украины отреагировал на рекордное поражение команды
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на рекордное поражение команды в товарищеском матче с Францией. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на рекордное поражение команды в товарищеском матче с Францией. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.
Специалист рассказал, что сейчас у украинцев большие кадровые проблемы,
Матч с Францией прошел в среду, 7 октября в Париже. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.
Для украинцев поражение стало самым крупным в истории национальной команды. Ранее сборная не проигрывала с разницей более чем в четыре мяча. 10 октября украинская команда в рамках Лиги наций УЕФА дома встретится со сборной Германии.