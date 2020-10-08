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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер сборной Украины отреагировал на рекордное поражение команды

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на рекордное поражение команды в товарищеском матче с Францией. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

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Источник: AP 2020

Специалист рассказал, что сейчас у украинцев большие кадровые проблемы, из-за которых пришлось привлекать молодых игроков. Он также добавил, что к поединку с Францией его подопечные отнеслись максимально серьезно и пытались делать все, что от них зависело, однако состав был далеким от оптимального. Шевченко отметил, что некоторые отрезки игры в исполнении его сборной были неплохими.

Матч с Францией прошел в среду, 7 октября в Париже. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

Для украинцев поражение стало самым крупным в истории национальной команды. Ранее сборная не проигрывала с разницей более чем в четыре мяча. 10 октября украинская команда в рамках Лиги наций УЕФА дома встретится со сборной Германии.

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