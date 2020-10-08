РФС сократил билетную квоту на матч сборных России и Швеции до 5 тысяч

Встреча состоится в четверг на стадионе ЦСКА и начнется в 19:15 мск. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о допуске зрителей на матчи под своей эгидой, начиная с октября, в числе 30% от общей вместимости стадионов, при этом необходимо разрешение местных властей.

«Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков. Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости. На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тысяч зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки», — сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС.