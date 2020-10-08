Черчесов — о поражении в матче со Швецией: Нужно всё перелопатить и сделать верный анализ

Источник: РИА "Новости"

«Результат не в нашу пользу. Хотели выиграть, имели преимущество в первом тайме, но пропустили гол. Ничто не предвещало гола. Это расстроило. Продолжали играть, сделали замены, которые планировали, потому что ещё две игры. Игроков хотели проверить, контрольный матч проверяет сочетания: Соболев и Мостовой, Кутепов, Джанаев и Кудряшов. С одной стороны, есть результат, который не устраивает, но есть и интересная информация, которую стоит проанализировать.

Пропустили мяч при полном преимуществе, такое может быть всегда. Было время, мы старались переломить ситуацию, выпустили нужных игроков. Второй рикошет усугубил ситуацию. Мы старались, но не смогли переломить. Такие матчи бывают у всех, но нужно всё перелопатить и сделать правильный анализ.

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