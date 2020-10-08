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8 октября, источник: Чемпионат.com

Черчесов — о поражении в матче со Швецией: Нужно всё перелопатить и сделать верный анализ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча с национальной командой Швеции (1:2).

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Источник: РИА "Новости"

«Результат не в нашу пользу. Хотели выиграть, имели преимущество в первом тайме, но пропустили гол. Ничто не предвещало гола. Это расстроило. Продолжали играть, сделали замены, которые планировали, потому что ещё две игры. Игроков хотели проверить, контрольный матч проверяет сочетания: Соболев и Мостовой, Кутепов, Джанаев и Кудряшов. С одной стороны, есть результат, который не устраивает, но есть и интересная информация, которую стоит проанализировать.

Пропустили мяч при полном преимуществе, такое может быть всегда. Было время, мы старались переломить ситуацию, выпустили нужных игроков. Второй рикошет усугубил ситуацию. Мы старались, но не смогли переломить. Такие матчи бывают у всех, но нужно всё перелопатить и сделать правильный анализ.

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Россия проиграла Швеции

Были у Мостового и Соболева интересные моменты, но и не очень. Первые нюансы они ещё не уловили, но хорошо, что выступили. Теперь они уловили, мы им подскажем, чтобы они только прибавляли. Болельщики и эксперты смотрят гол, Соболев молодец, но его нужно вписывать в командную игру, чтобы он больше помогал команде", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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Россия
1:2
Первый тайм: 0:0
Швеция
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