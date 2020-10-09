Есть почва для размышлений. Сборная России при зрителях проиграла команде Швеции

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Встреча между российской и шведской сборными изначально должна была состояться в Стокгольме 28 марта, но из-за пандемии коронавируса она была отложена. Позднее стороны договорились о проведении игры 8 октября в столице Швеции, но жесткие ограничительные меры со стороны властей принимающей стороны привели к переносу матча в Москву. В конце сентября было принято решение о том, что игра состоится на «ВЭБ-Арене» при пустых трибунах, но 1 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил проведение встреч с участием национальных команд и матчей еврокубков в присутствии зрителей, ограничив число болельщиков на трибунах 30% от максимальной вместимости стадионов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class=""viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4104af014ccf8bffea0b" data-vnd="4104af014ccf8bffea0b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4104af014ccf8bffea0b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С учетом того, что «ВЭБ-Арена» вмещает 30 457 зрителей, на игру могли попасть 9 137 болельщиков. Однако в день матча служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС о сокращении первоначальной квоты, отметив, что ожидает на матче порядка 5 тыс. зрителей. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией.

Игра против сборной Швеции стала дебютной для полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового и автора единственного гола сборной России форварда московского «Спартака» Соболева.

Во встрече не смогли принять участие вратарь столичного «Локомотива» Маринато Гилерме и защитник «Спартака» Георгий Джикия: оба сдали тесты на коронавирус, которые показали сомнительный результат. В том числе из-за этого место в стартовом составе получили голкипер «Сочи» Сослан Джанаев и игрок обороны «Спартака» Илья Кутепов. Первый не выходил на поле в составе национальной команды с 9 октября 2016 года, когда россияне проиграли сборной Коста-Рики со счетом 3:4 в товарищеской игре, второй — с 7 июля 2018 года, когда сборная в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 в серии пенальти проиграла хорватам (2:2, 3:4 по пенальти).

В матче против сборной России за шведов сыграли четыре представителя клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги: защитник Карл Старфельт («Рубин») и нападающий Джордан Ларссон («Спартак») появились на поле с первых минут и отыграли полный матч, а полузащитники «Краснодара» Виктор Классон и Кристоффер Олссон вышли на замену. Их одноклубник форвард Маркус Берг остался в запасе. Также полный матч против россиян провел бывший защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен.

Состоявшийся в четверг матч стал девятым в истории встреч сборных России и Швеции, если не считать товарищеские игры 1913 и 1914 годов. С 1994 года, когда пути команд сошлись на групповом этапе чемпионата мира в США, шведы одержали четыре победы, россияне были сильнее дважды, еще три раза команды сыграли вничью. Сборная России в четвертый раз провела матч на «ВЭБ-Арене» и впервые потерпела поражение: в 2017-м она сыграла вничью с чилийцами (1:1) и обыграла команду Южной Кореи (4:2), а в 2018-м разошлась миром со сборной Турции (1:1).

Результат матча со шведами может повлиять и на положение сборной России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Чтобы попасть во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, россиянам нужно по итогам матчей в октябре и ноябрьской игры с командой Молдавии оказаться в пределах второй десятки европейских сборных в рейтинге ФИФА.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CnWSH9Kru98" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборной России не хватило времени

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции отметил нелогичность эпизода с победным голом шведов. «Пропустили [первый] мяч, когда имели полное преимущество, такое может быть в любом матче. Дело не в этом: было время, старались переломить ситуацию, все замены были для усиления атаки, но второй рикошет, который пришел из ничего, усугубил ситуацию. До конца боролись, забили гол, хотели забить еще, но времени не хватило», — сказал главный тренер национальной команды.

«Такие матчи бывают у всех команд. Другое дело, как это все перелопатить и правильный анализ сделать», — подчеркнул Черчесов.

Также Черчесов отметил, что рад возвращению зрителей на трибуны в играх с участием сборной России. «Их было немного, но было слышно, чему мы рады. Хотелось бы, чтобы в следующих матчах еще больше дали возможность зрителям быть. Все-таки футбол без зрителей не очень приятен», — подчеркнул он.

Болельщики и эксперты в первую очередь смотрят только на голы, сегодня великолепный гол забил Соболев. Станислав Черчесов Главный тренер сборной России

Говоря о дебютантах, главный тренер сборной признал, что они немного не уловили тактические нюансы. «Хорошо, что дебютировали. Мы дадим подсказки в спокойной обстановке, чтобы они делали правильные выводы и прибавляли. Болельщики и эксперты в первую очередь смотрят только на голы, сегодня великолепный гол забил Соболев. Другое дело, что его нужно вписывать в командную игру, чтобы он был больше полезен команде», — добавил он.

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон отдал должное сыгранности команды Черчесова, который, по его словам, «отобрал сильных ребят». «Несмотря на то, что команда более опытная, игра прошла по высшему разряду, особенно в первом тайме, когда играл [Артем] Дзюба, он сильный игрок. Но удивляться нечему, не было никаких ожиданий», — сказал он.

Также специалист отметил игру Джордана Ларссона. «Он отлично себя проявил. Хотелось бы отметить и Александра Исака. Во втором тайме они также не подвели», — добавил Андерссон.

Читайте также Черчесов не проводил беседу с футболистами Дзюбой и Соболевым во время прошлого сбора

Соболев — первый за пять лет забивший гол дебютант

Во флэш-интервью в эфире канала «Матч Премьер» Соболев назвал второй пропущенный мяч обидным. «Если бы выиграли, ощущения были бы другие, а так гол в концовке, смешанные чувства, — отметил форвард. — В какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие, но пропустили два гола, которые все испортили. Особенно второй: рикошет, обидный гол».

«Мы идем от игры к игре, не так важно, товарищеский ли это матч или Лига наций, мы хотим побеждать, каждый матч играем на победу. Сыграю ли я в матчах Лиги наций? Решать главному тренеру, я не смогу ответить на вопрос, как он решит, так и будет, одна игра ничего не значит, будем доказывать дальше. Дзюба в раздевалке поздравил с первым голом», — добавил Соболев.

Нападающий «Спартака» стал 12-м игроком в истории сборной России, которому удалось отличиться в дебютном матче в составе национальной команды. В предыдущий раз это удалось полузащитникам Александру Головину и Алексею Миранчуку, которые в июне 2015 года забили по голу в ворота сборной Белоруссии (4:2) в товарищеском матче.

Также первые голы за сборную в дебютных матчах забивали Дмитрий Попов (1992 год, сборная Мексики — 2:0), Игорь Симутенков (1994, сборная Австрии — 3:0), Валерий Кечинов и Мухсин Мухамадиев (1995, сборная Фарерских островов, 3:0), Сергей Гришин (1997, сборная Люксембурга — 3:0), Олег Корнаухов (1998, сборная Бразилии — 1:5), Павел Погребняк (2006, сборная Латвии — 1:0), Федор Смолов (2012, сборная США — 2:2) и Олег Шатов (2013, сборная Исландии — 2:0).

«По моментам сборная выиграла бы за явным преимуществом»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом ТАСС считает, что тренерский штаб сборной России сделает правильные выводы по итогам матча с командой Швеции. «Игра нашей сборной мне понравилась, но счет, к сожалению, 1:2, — сказал он. — Если бы победитель определялся по количеству голевых моментов, мы бы выиграли за явным преимуществом. А футбол такая штука: вроде бы у тебя полное преимущество, создаешь момент за моментом, а не получается».

Читайте также Дали адреналина. Россия чуть не упустила победу над Венгрией

«Жалко, что проиграли, но игра команды мне понравилась — создавали моменты, держали мяч. Игра есть, как говорят специалисты, а значит есть куда двигаться», — добавил Колосков.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сказал, что его не удивил ход матча. «Еще до игры говорили, что матч экспериментальный, товарищеский, кому-то он нужен, кому-то нет. Я, честно говоря, не удивлен ни результату, ни ходу игры. Думаю, что никто не расстроится; этот матч является лишним поводом увидеть какие-то ошибки, но они всегда были, есть и будут», — отметил собеседник агентства.

Футбол Лига наций B 2020/2021 11.10.2020, 21:45 Россия - Турция -

Также он высказался об игре однофамильца Андрея Мостового. «Говоря с иронией, ему пока далеко до настоящего Мостового, но, конечно, можно и нужно поздравить его с дебютом», — добавил Александр Мостовой. Бывший нападающий национальной команды Сергей Юран похвалил полузащитника-дебютанта: «Первая игра! Чувствовалось, что присутствовала внутри нервозность, хотел выложиться на сто процентов, но видно, что парень прогрессирует».

Следующие матчи сборная России проведет 11 и 14 октября в рамках группового этапа Лиги наций. Соперниками по этим играм будут команды Турции и Венгрии соответственно. Обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало этих игр намечено на 21:45 мск.