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13:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрист объяснил, почему Ле Таллек не сможет сыграть за сборную России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футболист «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, получивший российское гражданство, не сможет сыграть в составе сборной России, так как заигран за молодежную команду Франции в матчах категории «А», сказал РИА Новости спортивный юрист Артем Пацев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Международным матчем категории «А» является игра, организованная между двумя членами ФИФА, которые выставили на него свои первые сборные команды. В составе сборной Франции для футболистов не старше 20 лет Ле Таллек провел четыре встречи.

«Неважно, сколько у человека гражданств. Если человек заигран за национальную сборную в матчах категории “А”, то играть за другую сборную он может только в исключительном порядке. Чаще это не связано с его желанием, а, допустим, страны такой больше нет. Должны быть такие объективные обстоятельства», — сказал Пацев по телефону.

«В молодежных сборных тоже есть турниры категории “А”. В свое время с Марио Фернандесом была другая история, потому что он не сыграл за сборную Бразилии именно в матчах этой категории», — пояснил собеседник агентства.

В пятницу Ле Таллек сообщил РИА Новости, что стал гражданином РФ. Ле Таллек играл за саранскую «Мордовию» в 2014—2015 годах, также в его карьере были французские «Ренн» и «Нант», дортмундская «Боруссия», украинская «Говерла» и сербская «Црвена Звезда».

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