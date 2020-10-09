Юрист объяснил, почему Ле Таллек не сможет сыграть за сборную России

Источник: Спорт РИА Новости

Международным матчем категории «А» является игра, организованная между двумя членами ФИФА, которые выставили на него свои первые сборные команды. В составе сборной Франции для футболистов не старше 20 лет Ле Таллек провел четыре встречи.

«Неважно, сколько у человека гражданств. Если человек заигран за национальную сборную в матчах категории “А”, то играть за другую сборную он может только в исключительном порядке. Чаще это не связано с его желанием, а, допустим, страны такой больше нет. Должны быть такие объективные обстоятельства», — сказал Пацев по телефону.

«В молодежных сборных тоже есть турниры категории “А”. В свое время с Марио Фернандесом была другая история, потому что он не сыграл за сборную Бразилии именно в матчах этой категории», — пояснил собеседник агентства.