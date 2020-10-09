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16:44 (мск), источник: Sport24

«Если Черчесов позвонит, приму вызов». Ле Таллек из «Монпелье» получил российское гражданство

У него русская жена и дом в Москве.

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Помните Дамьена Ле Таллека из «Мордовии»? После Саранска он два года пылил в Сербии, а прямо сейчас рубится во Франции, но мечтает вернуться в Россию.

«У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский, — рассказывал Ле Таллек «Известиям». — Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции.

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Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что все получится.

9 сентября Дамьен получил заветный паспорт. Об этом он сообщил в своем инстаграме, поставив геолокацию «Россия-матушка».

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«Дамьен получил российский паспорт, но пока не время говорить, что он теперь сможет играть за национальную сборную», — говорит агент Ле Таллека Адриаг Алиай. К слову, интерес к Ле Таллеку уже проявляли российские клубы — летом им интересовались «Зенит» и «Динамо».

Факты о Ле Таллеке

1. Играл у Клоппа в «Боруссии»

Ле Таллек начинал карьеру нападающим, но за два дебютных сезона на взрослом уровне ни разу не сыграл за «Ренн» и в 20 лет ушел в дортмундскую «Боруссию» свободным агентом.

Поначалу ему было сложно на тренировках, но он заметно прибавил. Он настоящий профи: отлично завершает атаки и обладает прекрасной скоростью.
Юрген Клопп — о Ле Таллеке

В свой первый сезон в Дортмунде Ле Таллек сыграл в четырех матчах, в основном меняя форварда Нельсона Вальдеса. На следующий год Дамьен играл только за вторую команду «Боруссии» и в 22 транзитом через «Нант» оказался в ужгородской «Говерле». Такое решение Ле Таллек объяснил тем, что пропустил почти год из-за травмы и не мог конкурировать за место в основе «Боруссии».

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2. Покинул Украину из-за войны

В «Говерле» Ле Таллек окончательно переквалифицировался из нападающего в опорника. По словам Дамьена, трансформацию начал еще Клопп, а тренировавший тогда в Ужгороде Вячеслав Грозный довел его работу до конца и вылепил из Ле Таллека, которого после юношеского ЧМ-2008 ставили в один ряд с Бояном и Уэлбеком как одного из самых перспективных форвардов Европы, центрального полузащитника.

В 2014 из-за политической обстановки покинул «Говерлу» и уехал в «Мордовию» к Юрию Семину. Тоже свободным агентом.

Он выделялся среди футболистов в первую очередь своим отношением к делу. У меня он играл опорным полузащитником и центральным защитником, он достаточно неплохой игрок.
Юрий Семин — о Ле Таллеке

3. Летом 2018-го мог вернуться в Россию

В январе 2016 Ле Таллек за 250 тыс. евро уехал в «Црвену Звезду» к Миодрагу Божовичу. Летом 2018-го были слухи о его возвращении в Россию — интерес проявляли «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

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— Получал ли я предложение от «Спартака»? Возможно. Мне бы хотелось вернуться в Россию, — говорил футболист, но в итоге подписал контракт с «Монпелье».

Как он вообще играет?

Ле Таллеку уже 30 лет, но главные свои скиллы он сохранил — в первую очередь подвижность и большой объем черновой работы в едоноборствах. Ле Таллек за последние годы выдал сильный прогресс и сейчас является стопроцентным игроком основы «Монпелье».

Команда играет в очень закрытый оборонительный футбол, используя схему 3−5−2. Чаще всего Ле Таллек выходит на позиции одного из двух опорных полузащитников и цементируя опорную зону. Дамьен много встречается с мячом, любит тащить его вперед. После перехода в «Монпелье» поднял свою трансферную стоимость с 1,75 до 4 миллионов евро. В нынешнем сезоне находится в топ-20 Лиги 1 по числу единоборств в обороне, перехватов и единоборств на втором этаже.

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В целом это довольно качественный футболист-разрушитель, который может закрыть позицию центрального защитника или полузащитника. Уместнее всего сравнить Ле Таллека с Романом Нойштедтером. По уровню они также сопоставимы. Нужен ли такой игрок сборной? Скорее нет, чем да.

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