«Если Черчесов позвонит, приму вызов». Ле Таллек из «Монпелье» получил российское гражданство
У него русская жена и дом в Москве.
У него русская жена и дом в Москве.
Помните Дамьена Ле Таллека из «Мордовии»? После Саранска он два года пылил в Сербии, а прямо сейчас рубится во Франции, но мечтает вернуться в Россию.
«У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский, — рассказывал Ле Таллек «Известиям». — Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции.
Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что все получится.
9 сентября Дамьен получил заветный паспорт. Об этом он сообщил в своем инстаграме, поставив геолокацию «Россия-матушка».
«Дамьен получил российский паспорт, но пока не время говорить, что он теперь сможет играть за национальную сборную», — говорит агент Ле Таллека Адриаг Алиай. К слову, интерес к Ле Таллеку уже проявляли российские клубы — летом им интересовались «Зенит» и «Динамо».
1. Играл у Клоппа в «Боруссии»
Ле Таллек начинал карьеру нападающим, но за два дебютных сезона на взрослом уровне ни разу не сыграл за «Ренн» и в 20 лет ушел в дортмундскую «Боруссию» свободным агентом.
Поначалу ему было сложно на тренировках, но он заметно прибавил. Он настоящий профи: отлично завершает атаки и обладает прекрасной скоростью.
В свой первый сезон в Дортмунде Ле Таллек сыграл в четырех матчах, в основном меняя форварда Нельсона Вальдеса. На следующий год Дамьен играл только за вторую команду «Боруссии» и в 22 транзитом через «Нант» оказался в ужгородской «Говерле». Такое решение Ле Таллек объяснил тем, что пропустил почти год
2. Покинул Украину
В «Говерле» Ле Таллек окончательно переквалифицировался из нападающего в опорника. По словам Дамьена, трансформацию начал еще Клопп, а тренировавший тогда в Ужгороде Вячеслав Грозный довел его работу до конца и вылепил из Ле Таллека, которого после юношеского ЧМ-2008 ставили в один ряд с Бояном и Уэлбеком как одного из самых перспективных форвардов Европы, центрального полузащитника.
В 2014
Он выделялся среди футболистов в первую очередь своим отношением к делу. У меня он играл опорным полузащитником и центральным защитником, он достаточно неплохой игрок.
3. Летом 2018-го мог вернуться в Россию
В январе 2016 Ле Таллек за 250 тыс. евро уехал в «Црвену Звезду» к Миодрагу Божовичу. Летом 2018-го были слухи о его возвращении в Россию — интерес проявляли «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».
— Получал ли я предложение от «Спартака»? Возможно. Мне бы хотелось вернуться в Россию, — говорил футболист, но в итоге подписал контракт с «Монпелье».
Ле Таллеку уже 30 лет, но главные свои скиллы он сохранил — в первую очередь подвижность и большой объем черновой работы в едоноборствах. Ле Таллек за последние годы выдал сильный прогресс и сейчас является стопроцентным игроком основы «Монпелье».
Команда играет в очень закрытый оборонительный футбол, используя схему 3−5−2. Чаще всего Ле Таллек выходит на позиции одного из двух опорных полузащитников и цементируя опорную зону. Дамьен много встречается с мячом, любит тащить его вперед. После перехода в «Монпелье» поднял свою трансферную стоимость с 1,75 до 4 миллионов евро. В нынешнем сезоне находится в топ-20 Лиги 1 по числу единоборств в обороне, перехватов и единоборств на втором этаже.
В целом это довольно качественный